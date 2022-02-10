台北福華甜蜜助攻！用稀有紅寶石巧克力的粉紅戀愛力征服另一半

西洋情人節即將到來，台北福華大飯店採用天然珍貴的紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）引爆粉色商機！還在擔心如何開口告白、擄獲芳心？還是不知道該用哪款禮物重燃愛火、長長久久？台北福華即日起至2 / 14一週限定，由點心坊巫政翰主廚領軍推出以稀有天然紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）製成的「粉喜歡你」情人節甜點蛋糕，就是你 / 妳今年必勝的吸晴法寶！

紅寶石巧克力是由純天然的紅寶石可可豆萃取提煉而成，無添加色素就自帶誘人的粉紅色澤，無基因改造、不額外添加食用色素或果香增味劑，即具有天然莓果的酸甜口感，也是全世界公認除了黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力之外的第四種巧克力！2017年由全球最大可可豆製造商百樂嘉利寶推出以來，就受到廣大消費者的喜愛，而這也是台北福華大飯店首次將其使用在情人節蛋糕上，4吋的「粉喜歡你」，以鮮紅草莓和覆盆子的果凍均勻層疊，搭配柳橙的提拉米蘇和費南雪做為主架構，外層再以紅寶石巧克力做為慕斯淋面，讓情侶們從視覺及味覺上都能享受前所未見的粉紅力情人節滋味。

除了情人節蛋糕，想要內用的朋友們同樣不能錯過的是在台北福華一樓的七賢吧，獨家推出的情人節下午茶套組是以「金巴利」（Campari）利口酒為基底的Romanza雞尾酒，搭配卡亞碧之花蛋糕一塊，讓您在充滿英國風情的七賢吧裡，渡過一段濃情蜜意的雙人時光；2 / 12~2 / 14三天限定的情人節雙人套餐，以酪梨鮮蝦塔和玫鮭沙拉佐義大利酒醋搭配經典海陸大餐(菲力牛排&大草蝦)，另附贈紅酒兩杯，餐後再來一份招牌甜點濃情布朗尼蛋糕，以香醇的濃郁巧克力為節日畫上甜蜜的收尾，兩人同行只要$2,680元。

若是只想要擁有專屬兩人的空間，台北福華同時也推出「莓好相戀」情人月住宿優惠，$4,299元起即可享用點心坊單片草莓蛋糕甜點乙份、義大利馬汀尼雅斯堤氣泡酒1瓶、台北101觀景台入場票券2張以及房內享用Room Service早餐兩份及平日延遲退房等服務。情人節來台北福華從吃到住，都能享有最有「愛」的體驗！

限時限量的「粉喜歡你」情人節蛋糕與午茶、套餐組合，就是讓您今年突破戀情關卡的最佳配備，現在就開始製造你與情人間專屬的粉紅泡泡吧！