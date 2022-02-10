情人節用豪華手搖收服她的心！「Teascovery發現茶」創意融合 現萃醇木紅鮮奶茶 搭Q彈日式糰子、焦糖奶酪凍

浪漫情人節即將來臨，對身邊的手搖控示愛，不用燭光晚餐，這杯「點心化」的豪華鮮奶茶在手，就能甜蜜傳情！網路人氣茶飲電商領導品牌「Teascovery發現茶」位於信義安和的發現茶現萃茶香專賣店，堅持選用高品質茶葉為基底與100%天然原料製作創意手搖，情人節前夕特選門市明星商品、鮮奶茶系列當中的「醇木紅鮮奶茶」，並以點心概念研發「日式黑糖糰子 醇木紅鮮奶茶」與「黑糖蓋奶酪凍 醇木紅鮮奶茶」，原本就大受女孩歡迎的鮮奶茶，再放上Q彈日式糰子、焦糖奶酪凍點綴，可愛吸睛的外表馬上融化她的心，試賣時更一度在外送平台造成點單阻塞！趁著浪漫情人節送上這兩款甜滋滋的豪華飲品，一起發現愛情的滋味！

為回饋消費者對「日式黑糖糰子 醇木紅鮮奶茶」與「黑糖蓋奶酪凍 醇木紅鮮奶茶」的熱烈支持，發現茶現萃茶香專賣店於情人節前夕2/11-3/11加碼舉辦「冬日鮮奶茶點心季」，不僅購買「發現鮮奶茶系列」皆折5元(新品除外)，還可以用30元起的價格加購嚐嚐Teascovery發現茶去年12月推出旋即熱賣的點心爆品—「更kńg」法國食材可麗捲(單片裝)，這款有著法式濃郁蛋奶香、台式經典內餡的小點心，目前網路上只能預購，想要嚐鮮別錯過這次實體門市的「冬日鮮奶茶點心季」！

明星商品x點心概念 試賣即有超人氣

發現茶現萃茶香專賣店以點心化手搖為概念，特別研發了兩支冬日新品—「日式黑糖糰子 醇木紅鮮奶茶」與「黑糖蓋奶酪凍 醇木紅鮮奶茶」；發現茶以專業品茶師的精準味蕾選定明星商品「醇木山紅茶」作為茶基底，醇木山紅茶的特別之處在於結合原生種山茶與阿薩姆紅茶，因此木質調性香氣即便與奶香結合，仍不減茶的姿色，與兩種點心搭配，滋味、口感都十分豐富。

其中，日式黑糖糰子純手工特製，Q彈有嚼勁，不同一般使用黃豆粉搭配，發現茶特別用有著炒焙豆香的黑豆粉包裹，再淋上滋味醇厚的濃郁黑糖蜜，讓人一口接一口！另一款手工的黑糖蓋奶酪凍放在醇木紅鮮奶茶中，濃密奶泡上覆蓋入口即化的黑糖粉，除了黑糖香更能同時嚐到帶有焦糖香氣的鮮奶酪凍，在嘴裡與醇木紅鮮奶茶相互交織，讓你喝到同時更能吃到！