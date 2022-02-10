國際紙纖維藝術雙年展來囉！台灣法國合辦展出23個國家、129件綠工藝　實體線上同步登場

(台灣英文新聞/)國立臺灣工藝研究發展中心主辦、法國紙藝協會（Chaîne de Papier, France）協辦「2021/22國際紙纖維藝術雙年展」，於工藝中心工藝文化館及工藝設計館聯袂展出。

臺灣與法國合作舉行國際紙纖維藝術雙年展今年已進入第二屆，此次新冠肺炎疫情雖然衝擊各國的交流活動，但展覽前置作業如構樹工作營等仍堅持採線上形式繼續辦理，完成一件件韌性如紙纖的生命作品。為讓更多人觀賞本次展覽，特別以實體與線上方式同時展出本次藝術家的作品，期待在疫情當下讓紙纖維的手作質感暖慰人心。

近年來工藝中心致力推動紙纖維工藝（術）的國際交流，「2021/22 國際紙纖維藝術雙年展」特別邀請來自法國的Jan Fairbairn Edwards與臺灣纖維藝術家楊偉林共同擔任策展人，並提出以「蛻」為主題，希望以構樹皮為主要媒介的手抄紙創作與融合天然與回收纖維等具備「綠工藝」創作意涵的紙纖維作品，在與各國紙纖維工藝（術）相互交流中呈現臺灣與國際藝術家優質的紙創力。

根據基因定序，臺灣被認為是構樹早期源起地方之一，相關研究也指出南臺灣構樹族群與大洋洲島嶼構樹族群的緊密連結，支持臺灣是太平洋構樹與南島語族文化起源地的理論。國立臺灣工藝研究發展中心在臺灣這塊構樹原生地舉辦這次當代構樹展覽，具有多重重要歷史意義。



展覽共有來自23個國家、89位藝術家共計129件展品參與，依展覽子題分別在工藝文化館以「變化—人類世的纖維地景」為題，展出天然或回收纖維材料搭配運用他種天然材質，例如木、陶或鐵創作之作品，呼籲在環境變遷下，及時作出改變的必要性；工藝設計館則以「當代構樹—反映製作者的靈與魂」為題，著重藝術家尊敬造紙的歷史傳統，運用構樹纖維作為主媒材的手抄紙創作，並以個人創意增添當代意涵。