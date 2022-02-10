索馬利蘭外長拜會吳釗燮 強調台索關係不受外力動搖

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩率團訪台，外交部長吳釗燮9日下午會晤訪團並設宴款待。吳釗燮表示，將協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫，並鼓勵進一步經貿交流。瑞格薩則強調索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。

外交部指出，吳釗燮於9日會索馬利蘭外長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）與訪團成員。吳釗燮提及，這是瑞格薩上任後首度訪台，並再次祝賀索馬利蘭2021年順利完成國會大選，成為非洲之角閃耀的民主模範，期待雙方未來持續合作，深化台索友好關係。

吳釗燮表示，世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭，因此台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫；吳部長另也鼓勵兩國進一步開展經貿交流及人員能力建構等互動。

吳釗燮強調，訪團來台是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。

瑞格薩則感謝台灣政府及民間非政府組織持續於疫情期間給予索國各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權的普世價值。他強調，索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。

索馬利蘭外長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）在9日晚宴致詞感謝。（圖／外交部）



外交部聲明，我國與索馬利蘭自2020年完成互設官方代表機構以來，雙方關係發展日益緊密，已陸續推動農業、資通訊及公衛相關計畫，彰顯嘉惠民生的「台灣模式」合作精神。