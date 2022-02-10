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【俄烏衝突】立陶宛總統籲美軍常駐 強化北約東側防線

自2019年以來，美國以非重疊性輪派方式，在立國部署約500名軍隊及戰鬥裝備，加強北約自其脆弱東側嚇阻俄國的力道。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/10 10:36
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於9日表示，將要求美軍常駐該國境內以強化安全。（圖／美聯社）

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於9日表示，將要求美軍常駐該國境內以強化安全。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外電報導）東歐局勢升溫，立陶宛總統瑙塞達於9日表示，將要求美軍常駐境內，強化安全。美國日前已增兵3千前往東歐以因應俄國大軍威逼烏克蘭邊境。

路透社》報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）於盧克拉（Rukla）軍事基地歡迎由德國領導的北大西洋公約組織（NATO）國際戰鬥群新輪替部隊，該戰鬥群部署於2017年，並將迎來350名增援德軍，以應對俄羅斯於烏克蘭邊境附近所集結的14萬軍隊。

自2019年以來，美國以非重疊性輪派方式，在立國部署約500名軍隊及戰鬥裝備，加強北約自其脆弱東側嚇阻俄國的力道。

瑙塞達在盧克拉軍事基地舉行的記者會上指出，將與美國商談，以確保美國得輪調部隊能常駐立陶宛，「這是北約能為立陶宛以及整個區域強化安全與威嚇能力的最佳做法。」

俄烏衝突僵持不下 北約與各國反制

莫斯科口頭否認計畫入侵烏克蘭，但集結在烏克蘭邊境附近以及白俄羅斯境內的10萬大軍，施壓西方讓步之意不言而喻。

華府與布魯塞爾撂下重話，若俄國襲擊烏克蘭就會祭出制裁，拜登政府日前也宣佈向東歐增兵3千人，補強北約於波蘭和羅馬尼亞的東側防線。

北約組織軍事委員會主席於7日發話，若俄軍在預定的軍事演習後不離開白俄羅斯，北約將調派更多軍隊至波羅的海和波蘭。荷蘭也在9日表態，將增加立國境內北約戰鬥群人數，荷軍自270人上升到350人。

北約戰鬥群除在立國部署軍隊外，也在愛沙尼亞、拉脫維亞以及波蘭駐紮，以此回應莫斯科2014年併吞烏克蘭屬地克里米亞的行徑。

北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）表示，北約在東側的首批部署總人數近5千，分別來自北約30個成員國中的20個國家。

吉歐阿納指出，「當我們再次面對俄羅斯侵略性的言辭和軍隊姿態，強力的嚇阻和防禦，結合對話和外交手段，是在一個更競爭的世界中保持我們成員國安全的關鍵。」
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