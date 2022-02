台灣虛擬網紅法咪咪快閃概念店　以自由為己任讓人「榴槤」忘返

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)由臺灣藝術家余政達創立的虛擬網紅角色,亞洲榴槤大亨「法咪咪(FAMEME)」攜手 TAO ART,在臺北蛋黃區大安區開設為期一個月的快閃概念店「Durian Duty to be Free」,自即日起開始試營運,2月10日正式開始為期在「The HALL」登場。

在疫情期間,法咪咪和許多人一樣苦於疫情不能出國,但同樣渴望旅行的他和他的寶貝榴槤(Baby Durian) 觀察到,原來只在機場和港口特定區域開設的免稅店(Duty Free Shop),居然在街區中紛紛開設的奇妙現象,法咪咪突發奇想,玩轉 Duty 有關稅也有責任的雙重意義,翻玩 Duty Free(免稅),以「It’s Your Duty to Be Free!」,開設「Durian Duty to be Free」快閃店。

在這個「自由為己任」的快閃店,就是要釋放你的自由!法咪咪快閃概念店視覺設計由 Project On Museum 的彭冠傑、空間設計和成列則是由場外設計OFF-SITE姜秉汎、場景美術洪詩慧協力完成。採用鮮豔耀眼的黃色調照亮大安街區,運用多尺寸的藍色充氣泳池及直排輪橫桿來搭建店面,並以南島海灘風情為靈感,陳列最新推出的法咪咪單品,散播極富感染力的正向訊息與積極能量,法咪咪表示:「雖然我們的身體受到國界限制,但心靈可以是自由的!」

美好事物稍縱即逝,金句自拍帶著走



法咪咪快閃概念店(圖/FAMEME Studio)



〈Charlie的叭叭洗澎澎〉(影/YouTube)

從不自我設限的法咪咪,繼紐約「榴槤美術館」、南韓「榴槤健身房」、臺北「榴槤製藥廠」後,日前更與嘻哈音樂人春艷合作推出流行單曲〈Charlie的叭叭洗澎澎〉,以搭上一臺名為「查理」的計程車穿梭臺北為靈感發展出的洗腦旋律,透過法咪咪的獨特人設,跨出藝術和音樂的新可能,創造出無限可能,歌曲也將在快閃店內強力放送。

深知大家都想成為社群網路上焦點的渴望,法咪咪更精心設置多個自拍區,分享大膽秀自我的精神。牆上格言和標語充分展現出法咪咪的自信和熱情洋溢,如「It’s Your Duty to Be Free!」、「Make You Smile Again」、「Don’t Google Me Just Follow Me」,以及他從心愛的榴槤發想自創的新字「Throniture」,傳達一種看起來奇特帶刺、但其實內在熱情如火的生活哲學。不時口出金句的法咪咪也特別提到,「跟著我腳步,追蹤我 IG (Follow my steps, but also follow my Instagram.)」,希望更多人可以藉由快閃店認識法咪咪。

限量潮流單品「閃光榴槤帽T」,背面超好拍



(圖/FAMEME Studio)

法咪咪親自跨界設計的「閃光榴槤帽T」是這次快閃店的主打商品,正面為寶貝榴槤的細緻刺繡,背面則以炫彩圖樣製造,當你打開閃光燈就可看見其中的驚喜!限量「閃光榴槤帽T共推出蘋果綠、北鼻藍、太妃糖、櫻花粉、夜幕黑五色,Free Size Free Style,一次帶五件,從週一穿到週五,讓你擁有滿滿正面能量和不用煩惱穿什麼的自由!另外推出限定版次的四色寶貝榴槤托特包、經典短T、榴槤徽章及貼紙,未來也將發行更多品項加入,請 Follow FAMEME。

快閃店資訊

「Durian Duty to be Free」法咪咪快閃概念店

地址:臺北市大安區大安路一段202號 (The Hall)

正式營業時間:2022 年2月10日~3月6日,週四到週日,13:00-20:00