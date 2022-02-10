南台灣屏東出現3確診個案•有北部旅遊史　潮州篩檢站9點啟用免費篩檢！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東縣政府表示，潮州鎮潮榮聯合診所有3名確診COVID-19個案，今天(10日) 起連2天在潮州中山公園緊急開設社區篩檢站，供免費篩檢，籲5日至8日曾到潮榮診所就醫或陪診民眾前往篩檢。

縣長潘孟安上午8點左右也透過臉書表示，這3例和昨天公布的外縣市足跡無關，而是有北部旅遊史的家庭群聚。潮州篩檢站9點啟用免費篩檢！

潘孟安在po文指出，目前感染源持續跨縣市追蹤，衛生局、警察局同仁徹夜進行疫調，與時間賽跑圍堵疫情。因應Omicron傳播迅速，必須料敵從寬，更由於確診者工作場域為潮榮聯合診所，該診所2/5-2/8就醫人數眾多，因此屏東縣政府即時疫調、匡列、採檢、隔離，並啟動擴大篩檢確保社區安全。

縣府今天也發布新聞稿表示，因相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調仍在進行中，相關細節及足跡將於今天下午記者會統一公布。

中央社引述屏東縣府表示，昨(9日) 晚間接獲中央流行疫情指揮中心通報，潮榮聯合診所有3名確診個案，由於至診所就醫民眾不少，縣府立即調閱相關資料漏夜展開疫調，並為防萬一，決定緊急開設社區篩檢站。

縣府說明，潮州社區篩檢站今天、明天開設，連續2天從上午9時到中午12時、下午1時30分到4時30分提供免費篩檢服務，曾於5日至8日到過潮榮診所就醫或陪診民眾，或覺得有疑慮民眾都可以前往篩檢。

各位縣民朋友早安，今天屏東有3例確診個案，潮州篩檢站9點啟用免費篩檢！



這3例和昨天公布外縣市足跡無關，而是有北部旅遊史的家庭群聚，目前感染源持續跨縣市追蹤，衛生局、警察局同仁徹夜進行疫調，與時間賽跑圍堵疫情。



因應Omicron傳播迅速，必須料敵從寬，更由於確診者工作場域為潮榮聯合診所，該診所2/5-2/8就醫人數眾多，因此屏東縣政府即時疫調、匡列、採檢、隔離，並啟動擴大篩檢確保社區安全。



除了匡列診所所有員工、確診者親友以及部分密切接觸的看診民眾採檢隔離外，今天在潮州中山公園成立潮州篩檢站，「針對2/5-2/8曾到潮榮聯合診所看診、陪診以及足跡重疊的鄉親」，務必在這兩天前往篩檢站採檢。



潮州社區篩檢站從今天起連續二天，從上午9：00到12：00、下午1：30到4：30提供免費篩檢服務，請帶健保卡、身分證並戴好口罩前往，不得搭乘大眾運輸工具。



相關細節及足跡將在下午記者會統一公佈，請大家落實防疫，留意自身健康狀況，告知親友相關資訊，不用恐慌。



如有相關問題，請洽08-7380208防疫專線詢問！