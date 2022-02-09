Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

新北板橋群聚+1累計5人　確診足跡曝光　台北籲與勤業眾信同棟7000人出面PCR

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/09 20:43
新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案。

新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案，為北市科大女學生（案19346）的男友母親（案19385）。另外，由於該群聚中的姐姐案19355在信義區勤業眾信會計師事務所實習，副市長黃珊珊今天表示，確診者同樓層403人已匡列居家隔離，同大樓有將近7000人，希望自行採檢或快篩。

延伸閱讀：板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公

新北板橋群聚+1累計5人　確診足跡曝光　台北籲與勤業眾信同棟7000人出面PCR

新北市衛生局表示，板橋一家群聚今新增一名個案，為案19385，40多歲女性、居住地新莊區，是確診者案19346的男友之母親，2月8日遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、Ct值34，目前收治專責病房治療。

該個案無工作，目前匡列相關接觸者共24人居家隔離，已安排採檢，感染源判定為家戶接觸感染。

相關的新北公共足跡如下：

新北板橋群聚+1累計5人　確診足跡曝光　台北籲與勤業眾信同棟7000人出面PCR

新北板橋群聚+1累計5人　確診足跡曝光　台北籲與勤業眾信同棟7000人出面PCR

北市副市長黃珊珊表示，新北板橋一家4口群聚案中，案19346於2月1日至5日都是在新北活動，沒有北市足跡；案19353的可傳染期，從2月3日到7日都在北市上班，目前CT值19.6，其公司有127名，其中接觸者4名均已匡列並做居隔，另123名安排採檢中，社區大樓的1名清潔人員和住戶名單造冊中。

黃珊珊說，案19355的可傳染期，從2月3日到7日都有到北市信義區勤業眾信會計師事務所上班，CT值28.9，目前居隔的有403名(北市207名、外縣市196名)，而該棟大樓上班的人有7000多人，市府希望能做自我的採檢或快篩，同樓層有疑慮的民眾，可以就近到聯醫五大院區去採檢。

黃珊珊表示，之所以會匡列這麼多人，是該職場屬於共同工作空間，無固定座位，僅有一組廁所和共同茶水間和共享辦公設備，無法確認那3天跟案19355的接觸者有哪些人，因此把這3天上班和打卡紀錄做比對，找出那3天可能跟確診者有長時間接觸的人進行匡列居隔。她強調，目前正擴大疫調和採檢中，匡列和居隔的人數可能會再增加。

媒體詢問，關於職場大樓有7000人要自我快篩，目前有涉及到幾家公司，7,000人的快篩結果大概是怎麼樣？後面會不會再做PCR？

黃珊珊說明，公司可能自己做快篩，但希望7000人都來做PCR，所以在5+2院區今天都有這個案子的專案進行，只要他們到這些醫院來，在預約名額裡面都會全部做完，並且現在正在進行中。在該大樓內的公司都有自己的考量，對市府來說就是同在這一棟工作，只要有疑慮或是有狀況的民眾都盡量來做PCR。

黃珊珊補充，昨天針對這家會計事務所的處置就是立刻清空，並且做完清消，其他公共區域的清消也已要求進行，各公司內部自己都會照著公司的要求做。對市府來說就是確保現場的狀況，等他們清消完畢，在疫調過程中還要再做一次確認，還是要看他們這幾天的篩檢結果，如果今天數量夠，希望今天有結果，如果今天沒有結果，明天也會知道，如果篩檢出來有其他陽性，就會再做進一步的處理。
勤業眾信會計師事務所
信義區
新莊
新北市
台北市
雙北足跡

相關新聞

【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
2022/02/08 14:30
北市府提2月微解封、開學不延後 陳時中：觀察至10日
北市府提2月微解封、開學不延後 陳時中：觀察至10日
2022/02/05 15:44
【更新足跡】新北男童遊台中返高雄 感染源不明足跡多處一次看
【更新足跡】新北男童遊台中返高雄 感染源不明足跡多處一次看
2022/01/31 16:00
台北市祭「2.5級高風險警戒」勸導民眾打2劑疫苗才內用
台北市祭「2.5級高風險警戒」勸導民眾打2劑疫苗才內用
2022/01/28 19:29
【感染源不明待查】新北亞東醫院病患和家屬染疫　足跡曝光　
【感染源不明待查】新北亞東醫院病患和家屬染疫　足跡曝光　
2022/01/26 15:39

更新時間 : 2022-02-09 21:53 GMT+08:00

最受歡迎

2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
莫德納還有81萬劑！台灣1922第22期疫苗2/9起開放預約追加劑
莫德納還有81萬劑！台灣1922第22期疫苗2/9起開放預約追加劑
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公
板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
北京冬奧開幕秀「掉隊的鴿子」 中國網民：迷失的台灣快回家
北京冬奧開幕秀「掉隊的鴿子」 中國網民：迷失的台灣快回家
"