新北板橋群聚+1累計5人　確診足跡曝光　台北籲與勤業眾信同棟7000人出面PCR

新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案。 新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市板橋昨有4例感染源不明的本土個案，該群聚今（9）日又增新一名個案，為北市科大女學生（案19346）的男友母親（案19385）。另外，由於該群聚中的姐姐案19355在信義區勤業眾信會計師事務所實習，副市長黃珊珊今天表示，確診者同樓層403人已匡列居家隔離，同大樓有將近7000人，希望自行採檢或快篩。

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新北市衛生局表示，板橋一家群聚今新增一名個案，為案19385，40多歲女性、居住地新莊區，是確診者案19346的男友之母親，2月8日遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、Ct值34，目前收治專責病房治療。

該個案無工作，目前匡列相關接觸者共24人居家隔離，已安排採檢，感染源判定為家戶接觸感染。

相關的新北公共足跡如下：

北市副市長黃珊珊表示，新北板橋一家4口群聚案中，案19346於2月1日至5日都是在新北活動，沒有北市足跡；案19353的可傳染期，從2月3日到7日都在北市上班，目前CT值19.6，其公司有127名，其中接觸者4名均已匡列並做居隔，另123名安排採檢中，社區大樓的1名清潔人員和住戶名單造冊中。



黃珊珊說，案19355的可傳染期，從2月3日到7日都有到北市信義區勤業眾信會計師事務所上班，CT值28.9，目前居隔的有403名(北市207名、外縣市196名)，而該棟大樓上班的人有7000多人，市府希望能做自我的採檢或快篩，同樓層有疑慮的民眾，可以就近到聯醫五大院區去採檢。



黃珊珊表示，之所以會匡列這麼多人，是該職場屬於共同工作空間，無固定座位，僅有一組廁所和共同茶水間和共享辦公設備，無法確認那3天跟案19355的接觸者有哪些人，因此把這3天上班和打卡紀錄做比對，找出那3天可能跟確診者有長時間接觸的人進行匡列居隔。她強調，目前正擴大疫調和採檢中，匡列和居隔的人數可能會再增加。

媒體詢問，關於職場大樓有7000人要自我快篩，目前有涉及到幾家公司，7,000人的快篩結果大概是怎麼樣？後面會不會再做PCR？

黃珊珊說明，公司可能自己做快篩，但希望7000人都來做PCR，所以在5+2院區今天都有這個案子的專案進行，只要他們到這些醫院來，在預約名額裡面都會全部做完，並且現在正在進行中。在該大樓內的公司都有自己的考量，對市府來說就是同在這一棟工作，只要有疑慮或是有狀況的民眾都盡量來做PCR。

黃珊珊補充，昨天針對這家會計事務所的處置就是立刻清空，並且做完清消，其他公共區域的清消也已要求進行，各公司內部自己都會照著公司的要求做。對市府來說就是確保現場的狀況，等他們清消完畢，在疫調過程中還要再做一次確認，還是要看他們這幾天的篩檢結果，如果今天數量夠，希望今天有結果，如果今天沒有結果，明天也會知道，如果篩檢出來有其他陽性，就會再做進一步的處理。