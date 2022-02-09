台北2/15有望微解封　電影院開放飲食、可辦畢業旅行

若疫情穩定，北市自2月15日起將逐步微解封，電影院影廳內可飲食。（圖／北市府提供） 若疫情穩定，北市自2月15日起將逐步微解封，電影院影廳內可飲食。（圖／北市府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）本土疫情在年後這幾日看似趨向穩定，台北有望微解封嗎？台北市長柯文哲表示，如果這幾天北市沒有出現明顯的不明社區感染，北市自2月15日起將逐步微解封，電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消人數限制及預約制、可辦校外教學及畢業旅行等。

柯文哲今（9）日率領市府防疫團隊向外界說明北市疫情最新情況與相關作為。柯文哲表示，農曆年後有上百萬人回流台北，因此本周將是觀察期，如果這幾天北市沒有出現明顯的不明社區感染，就會宣布北市自2月15日起將逐步微解封，從市府所轄的場館、據點及相關服務等開始「有條件」的恢復正常運作。



柯文哲指出，昨(8)日計篩檢了1072人，沒有陽性，代表目前北市沒有散開以及社區感染。但他認為面對疫情不是只有防疫，還有紓困、振興、轉型，綜觀目前國際狀況，像丹麥是完全解封，韓國是不做疫調，印尼峇里島和泰國已開放遊客入境。反觀台灣，今年春節每天入境有幾十個確診，破口有時候是醫院、機場或防疫旅館，但他很清楚知道不可能永遠都繃著。



他提到，防疫和經濟之間還是要取得一個平衡，如何讓市民過正常的生活，也不要花太多的社會成本，即便這些社會成本看不到，但是對國家的影響還是很大。



柯文哲表示，從2月7日開始上班，他估計潛伏期是2至4天，就觀察到本周五，如果這幾天北市沒有出現明顯不明社區感染，他就會宣布北市自2月15日起進行微解封，包括電影院影廳內可飲食、社教機構如動物園、天文館取消容留人數及預約制、校園場地開放及租借、學校可辦體育競賽、校外教學、畢業旅行等。

另外，社會局的社區照顧關懷據點、老人服務中心、長青學苑、社區整合照顧服務、銀髮貴人方案以及衛生局的失智社區服務據點等，只要全程配戴口罩，就可開放課程，並且有條件開放共餐。

在老人共餐服務則有條件開放，提供服務者須打滿2劑疫苗超過14天，滿3個月須打第3劑；而長者若沒有打滿疫苗就外帶回去吃。