【來台3年撤出台灣】新加坡21年頂級精品蛋糕店The Patissier 2/25結束營業

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新加坡頂級法式精品蛋糕店The Patissier宣布2月25日結束營業撤出台灣。在公布歇業消息後，業者開始接到不少民眾來電預訂蛋糕，因為之後台灣粉絲再也吃不到這魂牽夢縈的滋味了。

The Patissier於昨（8）日晚間透過 The Patissier Taiwan FB 粉絲團表示，因疫情緣故及多方考量，我們不得不宣布，The Patissier Taiwan 將於 2022 年 2 月 25 日正式結束在台灣的營業。

3 年前的春天，我們從新加坡來到台灣開店，一路走來我們秉持著對甜點的講究，帶給台灣顧客最好的蛋糕品質與服務，我們很榮幸地能陪伴大家度過重要的節慶時刻，決定歇業，我們感到相當遺憾、不捨及掙扎，在這 1,000 多個日子裡，座落在台北四維路靜巷的店，猶如我們在台灣的家，有了很深厚的情感。

無論是常造訪的顧客，還是慕名而來的粉絲，我們永遠都不會忘記大家享用蛋糕的滿足笑容，再一次由衷的感謝台灣顧客們對 The Patissier Taiwan 的支持，在 2 月 25 日之前，我們歡迎大家回來重溫 The Patissier 的蛋糕，把握最後的日子，留下難忘的回憶。

不少蛋白霜的鐵粉在發文下難過的留言，「No!蛋白霜蛋糕超好吃 真捨不得」、「甜點很好吃 好捨不得 會想念你們的蛋白霜」。對此，The Patissier小編除了回文來安撫粉絲們的錯愕、難過外，也期盼待疫情過去，粉絲們能造訪新加坡本店品嚐。

The Patissier以蛋白霜蛋糕名聞遐邇 在新加坡熱銷 21年

The Patissier 為新加坡首屈一指的頂級法式精品蛋糕店，創立於 2000 年，純手工製作的蛋糕源自於傳統法國烘焙技術，堅持嚴選當季新鮮、高級的食材，融合亞洲豐富的美食文化與異國情調，透過經典手法與創新口味，製成風味獨特的甜點及蛋糕。The Patissier不僅榮獲多項美食評選殊榮， 同時深受當地名人及美食家的喜愛，在疫情爆發前，各國旅客慕名而來只為品嚐一口蛋白霜蛋糕。

百香果蛋白霜（Passion Fruit Meringue）是 The Patissier 的招牌蛋糕，2018年，The Patissier 登台舉辦限量蛋糕快閃活動大受好評，台灣甜點愛好者初次吃到這種口感出眾的蛋白霜蛋糕印象十分深刻。

2019 年 The Patissier 正式營運後，也吸引不少網紅及甜點饕客前來享用，至今在台灣累積一群忠實的長期粉絲，日前推出的高達 23 公分夢幻泡芙塔、蝶豆花西米露蛋糕也擄獲粉絲的心，如今因疫情帶來的持續挑戰及人力經營考量決定撤出台灣市場，The Patissier 共同創辦人周俊傑表示相當不捨，也坦言「計畫總是趕不上變化」。

為答謝台灣粉絲對 The Patissier 的熱愛與支持，即日起至25號，每週三到週日，所有單片蛋糕（不限口味）販售價格調整為NT$150（原價NT$200），6吋招牌蛋白霜蛋糕享8折優惠。若想品嚐 The Patissier 蛋糕，可把握最後的日子來店享用，留下與 The Patissier Taiwan 的最後甜點回憶！