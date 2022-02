【來台3年撤出台灣】新加坡21年頂級精品蛋糕店The Patissier 2/25結束營業

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)新加坡頂級法式精品蛋糕店The Patissier宣布2月25日結束營業撤出台灣。在公布歇業消息後,業者開始接到不少民眾來電預訂蛋糕,因為之後台灣粉絲再也吃不到這魂牽夢縈的滋味了。

The Patissier於昨(8)日晚間透過 The Patissier Taiwan FB 粉絲團表示,因疫情緣故及多方考量,我們不得不宣布,The Patissier Taiwan 將於 2022 年 2 月 25 日正式結束在台灣的營業。

3 年前的春天,我們從新加坡來到台灣開店,一路走來我們秉持著對甜點的講究,帶給台灣顧客最好的蛋糕品質與服務,我們很榮幸地能陪伴大家度過重要的節慶時刻,決定歇業,我們感到相當遺憾、不捨及掙扎,在這 1,000 多個日子裡,座落在台北四維路靜巷的店,猶如我們在台灣的家,有了很深厚的情感。

無論是常造訪的顧客,還是慕名而來的粉絲,我們永遠都不會忘記大家享用蛋糕的滿足笑容,再一次由衷的感謝台灣顧客們對 The Patissier Taiwan 的支持,在 2 月 25 日之前,我們歡迎大家回來重溫 The Patissier 的蛋糕,把握最後的日子,留下難忘的回憶。

不少蛋白霜的鐵粉在發文下難過的留言,「No!蛋白霜蛋糕超好吃 真捨不得」、「甜點很好吃 好捨不得 會想念你們的蛋白霜」。對此,The Patissier小編除了回文來安撫粉絲們的錯愕、難過外,也期盼待疫情過去,粉絲們能造訪新加坡本店品嚐。

The Patissier以蛋白霜蛋糕名聞遐邇 在新加坡熱銷 21年

The Patissier 為新加坡首屈一指的頂級法式精品蛋糕店,創立於 2000 年,純手工製作的蛋糕源自於傳統法國烘焙技術,堅持嚴選當季新鮮、高級的食材,融合亞洲豐富的美食文化與異國情調,透過經典手法與創新口味,製成風味獨特的甜點及蛋糕。The Patissier不僅榮獲多項美食評選殊榮, 同時深受當地名人及美食家的喜愛,在疫情爆發前,各國旅客慕名而來只為品嚐一口蛋白霜蛋糕。

百香果蛋白霜(Passion Fruit Meringue)是 The Patissier 的招牌蛋糕,2018年,The Patissier 登台舉辦限量蛋糕快閃活動大受好評,台灣甜點愛好者初次吃到這種口感出眾的蛋白霜蛋糕印象十分深刻。

2019 年 The Patissier 正式營運後,也吸引不少網紅及甜點饕客前來享用,至今在台灣累積一群忠實的長期粉絲,日前推出的高達 23 公分夢幻泡芙塔、蝶豆花西米露蛋糕也擄獲粉絲的心,如今因疫情帶來的持續挑戰及人力經營考量決定撤出台灣市場,The Patissier 共同創辦人周俊傑表示相當不捨,也坦言「計畫總是趕不上變化」。

為答謝台灣粉絲對 The Patissier 的熱愛與支持,即日起至25號,每週三到週日,所有單片蛋糕(不限口味)販售價格調整為NT$150(原價NT$200),6吋招牌蛋白霜蛋糕享8折優惠。若想品嚐 The Patissier 蛋糕,可把握最後的日子來店享用,留下與 The Patissier Taiwan 的最後甜點回憶!