Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂動物宿主可能衍生新變種

這是首度在野生動物上偵測到Omicron變異株。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/02/09 17:36
紐約白尾鹿。（圖/路透社）

紐約白尾鹿。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）路透社指出一名研究人員在紐約白尾鹿身上發現新冠肺炎變異株Omicron，雖然美國農業部稱沒有證據表明動物正在將新冠病毒傳播給人類，不過專家擔心美國3000萬隻的白尾鹿可能成為冠狀病毒新變異株的宿主。

據報導，研究人員對在紐約州史塔登島（Staten Island）抓到的131隻鹿採集血液與鼻咽拭子樣本，其中有15% 的鹿具有病毒抗體。賓州州立大學（Pennsylvania State University）研究人員表示，這代表這群白尾鹿先前感染過新型冠狀病毒，容易再度感染新變異株。

雖然美國農業部表示，沒有證據顯示動物正把病毒傳給人類，不過賓州州立大學獸醫微生物學家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）說，一種動物群體感染病毒，總有再度把病毒傳回人類的可能性，但更重要的是，這讓病毒有更多機會演化成新型變異株。

路透社報導，這是首度在野生動物上偵測到Omicron變異株。目前染上新冠肺炎病毒的動物包含狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、大猩猩和水貂。

BBC指出，2020年在丹麥水貂養殖場發現了一種可傳染給人類的變異新冠病毒，當地因此決定撲殺境內所有人工養殖的1700萬隻水貂以圍堵疫情，引起各界非議。
Omicron
白尾鹿
紐約
變種新冠病毒

相關新聞

澳洲開放囉！本月21日迎接完整接種疫苗國際遊客 睽違2年盼能重振經濟
澳洲開放囉！本月21日迎接完整接種疫苗國際遊客 睽違2年盼能重振經濟
2022/02/08 16:36
澳洲7日將討論向國際遊客重啟邊境 莫里森：盼4月中旬前開放
澳洲7日將討論向國際遊客重啟邊境 莫里森：盼4月中旬前開放
2022/02/06 20:03
不需重新設計Omicron專門疫苗！美國猴子實驗證實 目前研發必要性不大
不需重新設計Omicron專門疫苗！美國猴子實驗證實 目前研發必要性不大
2022/02/05 21:30
北市府提2月微解封、開學不延後 陳時中：觀察至10日
北市府提2月微解封、開學不延後 陳時中：觀察至10日
2022/02/05 15:44
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
2022/02/02 14:18