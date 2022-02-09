紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂動物宿主可能衍生新變種

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）路透社指出一名研究人員在紐約白尾鹿身上發現新冠肺炎變異株Omicron，雖然美國農業部稱沒有證據表明動物正在將新冠病毒傳播給人類，不過專家擔心美國3000萬隻的白尾鹿可能成為冠狀病毒新變異株的宿主。

據報導，研究人員對在紐約州史塔登島（Staten Island）抓到的131隻鹿採集血液與鼻咽拭子樣本，其中有15% 的鹿具有病毒抗體。賓州州立大學（Pennsylvania State University）研究人員表示，這代表這群白尾鹿先前感染過新型冠狀病毒，容易再度感染新變異株。

雖然美國農業部表示，沒有證據顯示動物正把病毒傳給人類，不過賓州州立大學獸醫微生物學家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）說，一種動物群體感染病毒，總有再度把病毒傳回人類的可能性，但更重要的是，這讓病毒有更多機會演化成新型變異株。

路透社報導，這是首度在野生動物上偵測到Omicron變異株。目前染上新冠肺炎病毒的動物包含狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、大猩猩和水貂。

BBC指出，2020年在丹麥水貂養殖場發現了一種可傳染給人類的變異新冠病毒，當地因此決定撲殺境內所有人工養殖的1700萬隻水貂以圍堵疫情，引起各界非議。