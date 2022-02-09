開學日倒數！侯友宜視察校園整備 力求防疫到位

開學日倒數2天， 新北市各級學校緊鑼密鼓進行各項開學防疫準備工作。 新北市長侯友宜今(9)日到板橋國中巡視校園防疫整備情形， 同時參與學校防疫工作會議，為老師及行政伙伴加油打氣， 並提醒開學後校園防疫重點事項，務必提高警覺， 共同守護師生健康，讓學子們回歸校園常態生活。

市長侯友宜到校參與學校防疫小組工作會議， 透過大螢幕視訊感謝疫情期間第一線學校同仁辛勞， 也感謝老師配合疫苗接種政策。侯友宜市長表示， 目前新北市幼兒園及高中以下學校教職員工疫苗施打滿2劑以上者已 達98%，日前於1月17日至29日期間安排醫療單位專案協助高 中以下學校教師疫苗集中接種作業，提醒已接種2劑疫苗且間隔滿1 2週以上教職員工儘速接種第3劑疫苗，提升免疫保護力， 增加校園防疫量能。並強調校園防疫持續落實3級防護、健康5原則 ，隨時保持警覺、教師家長持續關心自身與學生健康狀況， 如有異狀立即通報，以利快速反應並提供及時協助。

另外，市長巡視校園並逐一檢視學生入校動線規劃、 健康中心防疫物資、環境整備狀況，力求各項措施到位。 教育局表示，在開學防疫物資及環境整備方面， 經盤點調查目前全市學校防疫用品，如耳(額)溫槍、漂白水、 口罩、午餐隔板、肥皂、洗手乳及快篩試劑等，皆備妥充足數量。

此外， 也請本府環保局防疫消毒大隊針對高中職以下校園之周邊環境及校內 開放空間進行加強消毒，包括運動場、川堂、洗手台、廁所等， 現已完成90%校園清消作業，並將於明（10） 日開學前完成新北市404所高中職以下學校及幼兒園環境消毒作業 ，以確保各級學校教職員工及學生的健康安全。

有關停課標準部分，新北市於去(2021)年9月已因應c ovid-19變種病毒Delta疫情， 請各校務必依新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性 肺炎疫情開學前後防疫計畫落實各項防疫措施，並調整停課標準為「 如學校教職員工生發生1例確診個案，全校(含確診學生就讀之補習 班、兒童課後照顧服務中心)暫停到校線上教學14天， 觀察疫情及澈底清消」。此暫停到校標準自Delta疫情起延續實 施至今，因應Omicron疫情，於今年1月12日再次對各校重 申上述停課標準及各項防疫措施，守護師生健康。

最後，教育局日前已請各校依開學前後防疫計畫， 陸續於開學前完成環境清消、學生入校動線規劃妥當， 設置防疫應變的隔離教室，並於開學前召開防疫工作會議， 確認整備情形，凝聚防疫共識。面對疫情狀況不穩定， 新北市已提醒學校預先擬定線上教學、 定期評量應變計畫且進行相關演練，運用「 新北市防疫線上學習方案」各項線上教學資源及平台， 規劃線上彈性補課計畫(含視訊教學、錄製教學影片等)， 維護學生學習權益，衷心期盼在兼顧防疫及學習權益下， 師生平安健康重返實體校園生活。相關防疫最新消息請至教育局防疫 專區查詢。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供