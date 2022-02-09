萬里蟹陸上旅程 銷售先鋒謝聰平的故事

萬里蟹，代表北海岸鮮美的食材之一， 一個漁業產業的興起，不僅是仰賴漁民出海捕撈進港卸貨上岸而已， 更需要的還是要有盤商市場機制，包括分級、裝箱、 發貨及運輸等方式，才可以舖貨到市面上，一般來說， 漁產品盤商通常不會只收購一種漁獲， 但在北海岸一帶就有一位盤商「阿平」，什麼魚貨都不收， 就是專責收購北海岸捕蟹漁民的萬里蟹， 將萬里蟹帶到每一個愛蟹人的餐桌上， 更成為捕蟹漁民最信賴的盤商對象之一。

在臺灣市面上的大批現撈漁獲，進入市場的方式， 一般除了透過生產地批發魚市場進行拍賣轉運外， 也是有隨船到港整船收購批發， 再轉發到各地市場或是餐廳進行轉手交易的盤商； 北海岸捕蟹漁民口中稱作「阿平」的「謝聰平」，和他經營的「 三協順」，是目前銷量頂尖的萬里蟹盤商；一般來說， 漁產品盤商通常不會只收購一種漁獲，但是劍走偏鋒的「阿平」 在北海岸眾多漁獲中只要萬里蟹，其餘什麼都不收， 他手中擁有絕大部分捕蟹船主的聯絡電話，只要漁船進港， 不分早上晚上凌晨半夜、狂風暴雨的時間與天氣， 隨時與船主保持聯絡，在進港前1-2小時， 就會在港邊等待漁船靠岸卸貨，從萬里蟹離開漁船上岸開始， 就由阿平及其員工進行「分蟹」的工序， 過程中會淘汰無法進入水車的死蟹等不具市場價值的螃蟹， 同時亦會配合政府漁業管理，於抱卵母蟹禁漁期時， 不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹。「阿平」表示，螃蟹依蟹種、 體型大小開始分級，依規格及需求量來決定收購價， 隨著資源永續的保育觀念， 抱卵母蟹跟體型過小的螃蟹需求會越來越少，盤商們也不會去收購， 形成沒有消費就沒有傷害的正面產銷關係。

阿平回憶表示，剛開始進入盤商市場時，因消費市場偏好花蟹， 只有花蟹有行情，其他像是三點蟹因為品種易死傷的特性， 其他盤商不太願意收購，而他是因為搶不到花蟹，才決定另闢戰場， 專營三點蟹，依規格定價，有多少收多少， 透過早期擺攤經歷累積的經驗與人脈，讓他的螃蟹不缺銷售管道， 逐漸建立他的萬里蟹銷售版圖；新北市漁業處長張麗珍表示， 透過市政、漁民及盤商的努力，讓萬里蟹在最有價值的狀態、 以最有效率的方式與價格賣出去，達到產銷雙贏， 並透過教育消費者不吃抱卵母蟹及體型太小的螃蟹，促成資源永續。

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