Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

萬里蟹陸上旅程 銷售先鋒謝聰平的故事

By 台灣英文新聞
2022/02/09 17:12
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

萬里蟹，代表北海岸鮮美的食材之一，一個漁業產業的興起，不僅是仰賴漁民出海捕撈進港卸貨上岸而已，更需要的還是要有盤商市場機制，包括分級、裝箱、發貨及運輸等方式，才可以舖貨到市面上，一般來說，漁產品盤商通常不會只收購一種漁獲，但在北海岸一帶就有一位盤商「阿平」，什麼魚貨都不收，就是專責收購北海岸捕蟹漁民的萬里蟹，將萬里蟹帶到每一個愛蟹人的餐桌上，更成為捕蟹漁民最信賴的盤商對象之一。

在臺灣市面上的大批現撈漁獲，進入市場的方式，一般除了透過生產地批發魚市場進行拍賣轉運外，也是有隨船到港整船收購批發，再轉發到各地市場或是餐廳進行轉手交易的盤商；北海岸捕蟹漁民口中稱作「阿平」的「謝聰平」，和他經營的「三協順」，是目前銷量頂尖的萬里蟹盤商；一般來說，漁產品盤商通常不會只收購一種漁獲，但是劍走偏鋒的「阿平」在北海岸眾多漁獲中只要萬里蟹，其餘什麼都不收，他手中擁有絕大部分捕蟹船主的聯絡電話，只要漁船進港，不分早上晚上凌晨半夜、狂風暴雨的時間與天氣，隨時與船主保持聯絡，在進港前1-2小時，就會在港邊等待漁船靠岸卸貨，從萬里蟹離開漁船上岸開始，就由阿平及其員工進行「分蟹」的工序，過程中會淘汰無法進入水車的死蟹等不具市場價值的螃蟹，同時亦會配合政府漁業管理，於抱卵母蟹禁漁期時，不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹。「阿平」表示，螃蟹依蟹種、體型大小開始分級，依規格及需求量來決定收購價，隨著資源永續的保育觀念，抱卵母蟹跟體型過小的螃蟹需求會越來越少，盤商們也不會去收購，形成沒有消費就沒有傷害的正面產銷關係。

阿平回憶表示，剛開始進入盤商市場時，因消費市場偏好花蟹，只有花蟹有行情，其他像是三點蟹因為品種易死傷的特性，其他盤商不太願意收購，而他是因為搶不到花蟹，才決定另闢戰場，專營三點蟹，依規格定價，有多少收多少，透過早期擺攤經歷累積的經驗與人脈，讓他的螃蟹不缺銷售管道，逐漸建立他的萬里蟹銷售版圖；新北市漁業處長張麗珍表示，透過市政、漁民及盤商的努力，讓萬里蟹在最有價值的狀態、以最有效率的方式與價格賣出去，達到產銷雙贏，並透過教育消費者不吃抱卵母蟹及體型太小的螃蟹，促成資源永續。

相關資訊請參考：

萬里蟹官網

螃蟹快報FB粉絲專頁

龜吼海鮮一條街餐廳一覽

萬里蟹官網- 沿著北海岸吃萬里蟹

更新時間 : 2022-02-09 17:19 GMT+08:00

最受歡迎

2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
莫德納還有81萬劑！台灣1922第22期疫苗2/9起開放預約追加劑
莫德納還有81萬劑！台灣1922第22期疫苗2/9起開放預約追加劑
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公
板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
北京冬奧開幕秀「掉隊的鴿子」 中國網民：迷失的台灣快回家
北京冬奧開幕秀「掉隊的鴿子」 中國網民：迷失的台灣快回家
"