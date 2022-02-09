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【2/9台灣本土+10　境外+44】高雄增4例感染源不明新案　另有嘉聯益樹林廠的外籍移工確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/09 14:29
【2/9台灣本土+10　境外+44】高雄增4例感染源不明新案　另有嘉聯益樹林廠的外籍移工確診

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入(25例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增10例本土個案，為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，其中有5例為陰轉陽，包含2例日翊物流確診員工的家人和3例北市點點幼兒園的學童和家屬。

昨日新北板橋確診者相關也增1名確診。另有4例感染源不明的新案，為高雄一家人，衛生單位已擴大匡列和採檢接觸者，疫調進行中。

陳時中補充，今日還有一案確診，但尚未列案號，為軟板大廠嘉聯益樹林廠的外籍移工。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於去(2021)年11月26日至今(2022)年2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,293例確診，分別為4,001例境外移入，15,238例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
日翊物流
高雄
新北板橋
點點幼兒園
苗栗

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