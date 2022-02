〈時評〉據亂世時代 鏡電視能否「照妖」？

台灣是全世界電視新聞頻道最密集的地方,如果不是通過門檻極高,恐怕還有更多人想要成立。

鏡電視新聞台執照申設案上月獲准通過,成為國家通訊傳播委員會(NCC)十年來首家准設的新聞台。不過,兩位NCC委員王維菁、林麗雲2月8日提出「不同意見書」,質疑鏡電視新聞台「雖標榜民間公共媒體,但本質上仍是私有的商業新聞台,與現有電視台沒差異。」,「加入飽和戰局,無助視聽多元,本質仍是私有商業新聞台。」表面上看,兩位委員「不相信」鏡電視的承諾,實際上,是對既有存在於有線電視頻道48-58台投下「不信任票」。

王維菁、林麗雲委員更指出,近年來又陸續有參進者申請加入,參進者主要用意包括「保護自家集團利益」、「增加社會影響力」及「厚植政商關係」,如此電視新聞台「也恐成國家與經濟安全的破口」。用辭十分犀利,直指台灣媒體病態核心。不過,這段言論顯然不是劍指還未開播的鏡電視,或沒有成功的參進者。批判的應該是既有的十多個有藍有綠新聞台。

也就是說,這些新聞台本質上,並不是為公共利益服務,多年來這些新聞台的所作所為讓兩位委員有足夠的證據提出質疑。他們説出了這個社會許多人的觀感。將問題聚焦在「國家與經濟安全破口」則是重中之重的責備。

可以看出,藉由鏡電視的通過,「不同意見書」是醜話説在前面,批判的是既有新聞頻道的「不倫」。這樣的質疑,並且附加了「保留廢止權」的條款,這種處置,將來當然不會只用來對付鏡電視,而是應該一體適用。其他的新聞台恐怕要早點開始反省自己,有沒有「保護自家集團利益」、「增加社會影響力」及「厚植政商關係」以及造成「國家及經濟安全」的問題?否則未來3年一次的期中評鑑,以及6年一次的換照審查,這些加在鏡電視的嚴格要求,怎能不施用在這些已有不良紀錄的新聞台呢?

對台灣這個在民主、自由、人權、法治努力向上的國家來說,這樣的發展其實是很悲哀的。本來言論自由、新聞自由是整個現代文明發展的動力火車頭,而這些自由應該要用「自律」來操作,也就是說,媒體要有社會責任感,知所進退,不時反省,自我批判。可是過去有些新聞台還有這種自覺,現在則不見風骨。新聞台淪為「武器」,更行更遠,不再是社會「公器」。

「他律」應運而生,因為「自律」已死。這是關鍵所在,而不能自律到淪為「武器」甚至有成為「國家及經濟安全破口」時形同「媒體叛國」,在今天邪惡中國揚言武力侵犯台灣時,更會讓社會大眾全力支持政府以「他律」來介入管理,以防滲透。

如何回歸到「新聞自律」?這是台灣下階段極關鍵的社會工程,這個責任顯然不只是在NCC,更不只是在兩位「不同意見書」的提案委員。答案並不容易,還記得當年人稱「電波老虎」的邱復生先生,在新聞台群起時發起一個共同的自律團體,各新聞台主要主管都參加,相互共約倫理,雖然運作不算順利,但是也比今天各新聞台自己成立的「自律倫理」委員會要有意義些。

另外早期台灣還有「新聞評議委員會」,幾位德高望重的新聞界前輩接受投訴或主動發表批評,在當年的新聞界都起不小作用。

禮失求諸野 ,如果新聞台的主事者,看到這麼嚴厲的「不同意見書」,卻沒有心生警惕,起而行,反省自己,幾乎可以說已經沒有資格繼續營運新聞台,因為遲早「他律」臨頭沒頂。

對鏡電視來說,這當然是嚴重警訊,但也是絕佳機遇。NCC藉著通過鏡電視重新佈局了管理條例,「不同意見書」更加重了時代緊張感。在黃鐘毀棄 ,瓦釜雷鳴的據亂世時代,鏡電視能否「照妖」?是to be or not to be 的選擇問題。