癱瘓者福音！一鍵「激活」神經 有望再用雙腳走路、騎車和游泳

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）癱瘓者有望再度使用雙腳走路、騎車，甚至游泳！瑞士與荷蘭的研究人員近期發明一種神經刺激設備，只要透過觸控平板，就能一鍵遠端控制行走，這也讓三名因車禍而無法行走的癱瘓者成功邁出第一步。

瑞士的洛桑理工學院（EPFL）週一公佈了這項研究成果，有三名癱瘓者順利透過該機構與荷蘭公司Onward Medical共同研發的神經刺激裝置來行走、騎車和游泳。

根據路透社，這些患者受傷的地方位在頸部以下和背部最低部分以上，這導致他們下半身癱瘓、無法使用雙腳長達一至九年的時間，在神經外科醫生首次植入由人工智能軟體遠程控制的神經刺激原型設備後，他們終能邁出第一步。

研究人員說，在接下來的六個月裡，患者透過觸控平板電腦，自己控制神經刺激裝置，恢復了較高階活動的能力——步行、騎自行車，甚至可以在離近診所的社區游泳。

洛桑理工學院的研究員 Grégoire Courtine 和 Jocelyne Bloch 將這項研究發表在學術期刊《自然醫學》上，並和荷蘭公司Onward Medical 合作，盼能將該系統商業化。

Courtine 說，該公司預計在一年內對美國 70 至 100 名癱瘓患者進行試驗，如果這項研究的初步結果能在更大規模的試驗中得到證實，脊髓損傷而癱瘓的人有朝一日就可能透過智慧型手機或手錶來選擇走路或坐下等活動。

由於脊髓完全損傷後，來自大腦的訊息無法傳導到神經，導致患者下半身無法動彈。研究人員試圖通過刺激脊柱後部的神經來幫助癱瘓患者行走，Courtine 和 Bloch 的團隊重新設計了新的設備，讓神經電流從側面而不是背部進入脊柱。 Courtine 說，這種方法可以非常具體地激活脊髓區域。

而後，他們設計了人工智慧演算法，指示設備上的電極發射信號，以適當的順序刺激中樞神經和腿部肌肉的個體神經，這些神經控制各種活動所需的脊椎和腿部肌肉，例如從椅子上站起來、坐下和走路。

植入設備後，患者可以立即「激活」他們的腿和腳，邁開步伐步行。研究人員表示，由於他們的肌肉因長年沒有使用而變得虛弱，所以他們除了學習如何使用這項技術，也需多次訓練，讓動作越來越流暢。