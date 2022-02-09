法國總統馬克宏「環歐之旅」 爭取俄烏危機降溫

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 為了避免俄國與烏克蘭之間爆發直接武裝衝突，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週進行了「環歐訪問」，前往烏克蘭、俄國與德國等國，並宣稱取得了俄國總統普丁「不會擴大事態」的承諾，不過俄國政府隨後反駁，表示並未提供任何保證，讓烏克蘭危機再添變數。

馬克宏在7日與普丁進行長達6小時的會晤，隨後在昨（8）日飛往烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）磋商，緊接著也與德國總理舒茲（Olaf Scholz）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，爭取與所有可能盟友討論如何降低烏克蘭邊界的緊張局勢。

一名法國官員受訪時指出，法、俄領導人已達成初步的共識，俄國將在與白俄羅斯的軍事演習結束後，將駐紮於烏克蘭北部、白俄羅斯南部的俄軍撤回國內，這個說法隨後遭到克里姆林新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥，表示雖然俄軍確實會在「某個時間點」返國，在會晤中並未達成任何協議。

普丁本人則在週一模糊的透露，馬克宏的部分提議可能可以成為未來雙邊協議的基礎，不過目前如果要談實際的作為，尚且言之過早；澤連斯基則說，他不相信空談，唯有透明、實際的行動決心才能展現，呼籲普丁應採取行動，降低邊境的緊張氣氛。

BBC分析認為，法國只要對外宣稱達成了任何協議，俄國發言人就會立刻出來反駁，很明顯的，俄國將談判的對象定調為北大西洋公約組織（NATO），僅為會員國的法國代表性不夠，俄國仍在觀望北約背後老大美國的態度。

現階段，美國情資顯示俄國已在邊界集結了能發動正式戰爭兵力的70%，談判雖仍在進行當中，然不過雙方多次重申的底線都難以讓另一方接受，談判仍然難有進展。