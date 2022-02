台灣女婿執導《不丹是教室》入圍奧斯卡！製片妻子賴聲川女兒　李安讚簡單卻動人

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)電影《不丹是教室》風光入圍奧斯卡最佳國際影片獎提名!由台灣名劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑執導,獲國際名導李安讚賞。

《不丹是教室》(Lunana:A Yak in the Classroom)由不丹知名攝影師巴沃邱寧多傑(Pawo Choyning Dorji)執導,台灣妻子賴聲川女兒賴梵耘執導,登上5000多公尺的喜馬拉雅山冰川部落拍攝,由海鵬影業發行,台灣票房為新台幣735萬元。

電影於堪稱是世界上最遙遠的學校「魯納納國小」取景,須經多天長途跋涉、穿越世上最高山脈才能到達,當地氣候嚴寒且物資匱乏,與世隔絕的美景被旅人頌為「天堂的入口」,由不丹創作歌手希拉布多吉(Sherab Dorji)領銜主演。



預告(影/Youtube)

李安在與導演巴沃邱寧多傑對談中表示,在現今的影視環境,《不丹是教室》很珍貴,「我們心中都有一塊luhana,這是一部很簡單但卻感人的作品。」

巴沃邱寧多傑提到,一直都想拍尋找家跟歸屬感的電影,不丹應該是「全世界最幸福的國家」,但是當對外開放後,越來越多人對外界感到好奇,對於理想生活有新的定義,不丹人的單純也隨之消失,不再滿足於現狀。

巴沃邱寧多傑說,越來越多不丹年輕人想離開家,去五光十色的世界追尋快樂,這部電影回歸傳統反其道而行,片名中的「Lunana」在不丹語中意為「黑暗的幽谷」,他希望在那裡找回單純的幸福。

據中央社及ETtoday報導,繼奧斯卡15強名單公佈後,已經有美國片商買下了《不丹是教室》,巴沃邱寧多傑正籌備拍攝第二部電影,依舊以家鄉不丹為題。一家將會出席頒獎典禮,雖然有隔離的問題要考慮,但目前仍努力希望全家人一起參加。

本屆奧斯卡最佳國際影片入圍名單包含義大利電影《上帝之手》(The Hand of God)、丹麥電影《漂浪人生》(Flee)、挪威電影《世界上最爛的人》(The Worst Person in the World)及日本電影《在車上》(Drive My Car)。



李安與巴沃邱寧多傑對談(影/Youtube)