美國駐宏都拉斯準大使：將大力協助維繫台宏關係

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國駐宏都拉斯大使提名人杜古今（ 9）日出席國會人事聽證會時承諾，若提名獲准，將清楚表明台宏關係的重要性，也會竭盡所能強化宏都拉斯與其他民主政體的夥伴關係。

中央社報導，美國參議院外委會今日依例對駐宏都拉斯、葡萄牙、牙買加與對抗反猶太主義等大使人事提名案召開聽證會。

台灣為美國亞太重要盟友，宏都拉斯為台灣14邦交國之一，曾有意與中國建交的新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）1月剛上任，美國總統賀錦麗（Kamala Harris）出席其就職典禮時，曾親自關切台宏邦交，台宏關係成此次聽證會焦點之一。

友台立場堅定的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）特地要求杜古承諾，未來將鞏固台宏邦交視為優先事項，並讓宏國知道外交轉向並非明智之舉。

曾任美國駐尼加拉瓜大使的杜古（Laura Farnsworth Dogu）在會上指出，台灣為美國價值夥伴，若提名獲准，將清楚表明台宏關係的重要性，也會竭盡所能強化宏都拉斯與其他民主政體的夥伴關係。

杜古提及，自宏國去年11月大選以來，宏美兩國間有許多高層互訪，美方在與卡蕬楚新政府對話中，都強調台宏關係重要性。杜古承諾，若順利出任駐宏大使，將大力協助維繫台宏關係。

杜古也表示，宏國應維繫與台灣的邦交，過去經驗證明台宏關係使宏都拉斯受惠，未來也會是如此。雙方有許多合作機會，尤其在經濟領域；台灣在國內發展出強健經濟體，經驗值得分享供宏國學習，台灣也能夠且應該在宏都拉斯投資。

參議院外委會召開人事聽證會後，將擇日就提名案進行表決，若獲通過會再提交至參議院院會表決，過半數議員支持即算過關。