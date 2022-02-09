【產業動態】台灣長榮航太送件•預定2月中登興櫃　鴻海拚毛利率•今年雲端伺服器與零組件成長可期

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）長榮集團旗下長榮航太科技送件櫃買中心，申請登錄興櫃一般板股票，預計2月中旬在興櫃市場交易。

長榮航太董事長為黃南宏，總經理郭勝義、李緯章；109年每股盈餘1.85元。

長榮航太設立於民國86年11月10日，實收資本額35.28億元，工廠位於桃園市，主要產品為機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等；內銷占比41.29%、外銷佔比58.71%。

股票過戶機構為凱基證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所，截至111年1月21日，全體董事持股比73.32%，最大股東為長榮航空持股58.87%，其次為立榮航空14.41%。

109年營業收入新台幣106.87億元，稅前純益13.94億元，每股盈餘1.85元。

根據長榮航太公開說明書，未來研發計畫中，製造事業體已設立技研部，專責執行航太零部件產品製程開發優化業務，除將持續針對現有產品進行品質提升、製程優化及成本改善外，也將專注於航太先進製程能量建置，以及智慧製造技術發展，希望以完整先進航太技術能量為基礎擴大國際航太製造接單能力。

台股9日開高走高，電子與航運族群買氣回溫，指數盤中一度大漲超過140點、衝上18111.2點，但資金快速輪動到中小型個股，大盤漲勢收斂至百點內，18100點得而復失。

權值股開高震盪，晶圓代工廠台積電開高7元，早盤高點至637元、漲幅1.43%，突破5日線後拉回，漲幅收斂至1%以內；鴻海早盤漲0.95%，隨後拉回至平盤105.5元；近期表現強勢的聯發科獲外資與本土券商給予買進評等，今天盤中漲0.46%，來到1110元。

IC設計類股今天表現亮眼，高速傳輸IC廠創惟1月營收達新台幣4.31億元，月增13.27%，年增123.67%，寫下單月新高，今天盤中股價高點至240元、漲幅逾8.5%，創掛牌以來新高。

遊戲股也獲買盤青睞，歐買尬、辣椒、華義盤中都攻上漲停，來到158元、61.3元、150.5元。

鴻海集團今年積極布局毛利率較高的產品，外資法人指出，鴻海看好CSP產品受惠美系兩大客戶拉貨，並擴充鏡頭模組和聲學元件等零組件，有助今年集團毛利率表現。

鴻海集團積極擴充較高毛利產品線，美系外資法人表示，鴻海正向看待今年全球伺服器市場成長，預估成長幅度約5%至9%區間，其中雲端服務供應商（CSP）產品可望成長兩位數百分點。

法人指出，鴻海集團在全球伺服器電子代工服務（EMS）市占率達到50%，其中30%屬於CSP服務，預估今年CSP服務占比可望再提升，主要受惠美系兩大客戶需求拉貨，也可望帶動今年鴻海集團在CSP服務的毛利率表現。

市場人士先前透露，鴻海旗下工業富聯在美國威斯康辛州廠區新產能，就以伺服器和雲端運算用網通設備製造為主。

鴻海在去年11月中旬法人說明會中預期，今年雲端網路產品需求看好，CSP表現強勁，網通產品需求在5G應用帶動下延續到今年。

在零組件部分，中央社引述美系外資法人表示，鴻海今年在連接器市占率穩定，今年積極擴充鏡頭模組和聲學元件等較高毛利產品，擴大後鏡頭模組供應；此外鴻海也積極研發車用和智慧型手機鏡頭鏡片。

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技去年10月初完成收購Sound Legend Limited及旗下中國鎮江奧音科技，透過此收購案擴展布局聲學元件技術。

觀察鴻海主要產品毛利率，另一美系外資法人先前分析，消費電子產品毛利率約3%至4%、電腦終端產品毛利率約3%至4%、網通產品約6%至8%、CSP產品毛利率約8%至12%；元件包括連接器、半導體、鏡頭模組等平均毛利率在雙位數百分點。

鴻海先前透露，布局零件和組件可提升毛利率，整體來看零件毛利率可到20%至30%，組件毛利率約10%，系統組裝毛利率僅3%。