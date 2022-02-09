彭帥接受專訪、露臉如傀儡 記者無法證實她沒事

中國網球女將彭帥6日接受法國獨立媒體《團隊報》專訪。（圖／翻攝自《團隊報》網站） 中國網球女將彭帥6日接受法國獨立媒體《團隊報》專訪。（圖／翻攝自《團隊報》網站）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國網球名將彭帥因控訴遭前國務院副總理張高麗性侵，疑遭當局「被消失」、「被現身」、「被退休」，法國獨立媒體6日專訪彭帥，不僅通篇問題避重就輕，未提及張高麗，記者文圖亞克更坦言，諸國奧會同意專訪是為了宣傳，該報導無法證實彭帥沒事。

撰寫《團隊報》專訪的記者之一文圖亞克（Marc Ventouillac）表示，該篇專訪意在向當面向彭帥展現，世界各地都有人擔心她，她並不孤獨。

關於這場專訪，處處透露著安排與控制。文圖亞克指出，為在國際奧林匹克委員會（IOC）協助下透過中國奧會獲得訪問機會，《團隊報》同意事前寄出問題，並以問答形式逐字刊登彭帥的回答。6日上午，彭帥於冬奧泡泡內的一間旅館接受該報兩位記者專訪，中國奧會辦公室主任王侃陪同兼任口譯，團隊報也自行攜帶口譯人員以求翻譯無誤。

儘管是風波發生至今，彭帥首度接受國際獨立媒體專訪，該篇報導不僅沒有直擊關鍵問題，通篇竟未提及張高麗的名字，彭帥本人的回答也避重就輕，且重複官方論述。

彭帥表示，從未指控任何人性侵她，是「自己」刪除了張貼在微博的控訴文章，並強調從未人間蒸發。

外界批評，堂堂獨立媒體竟淪為中國當局宣傳機器，文圖亞克也向美聯社坦言，無法確認彭帥是否能自由發言、做她想做的事，「這次訪問並未證明彭帥沒事」。

文圖亞克表示，中國官員之所以同意彭帥受訪，意在平息爭議，「是中國奧會政治宣傳的一環」，來向外界展示彭帥無事，可以自由受訪。

不論是接受團隊報專訪，與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）共進晚餐，還是出席冬奧會場、與巴赫一同見證中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台賽事奪金等，在刻意調控的鏡頭下，彭帥似乎已成為中共當局向世界展示人權自由的假面傀儡。