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2022愛丁堡藝穗節台灣季揭曉入選名單！舞鈴劇場、翃舞製作4團隊獲選

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/09 09:30
(圖/舞鈴劇場Facebook)

(圖/舞鈴劇場Facebook)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部公布2022英國愛丁堡藝穗節台灣季入選名單，舞鈴劇場、翃舞製作、周寬柔x安娜琪舞蹈劇場及曉劇場4團隊獲選。

文化部徵選團隊參加英國愛丁堡藝穗節台灣季已邁入第9屆，2022年實體及數位製作計有39個團隊報名，經愛丁堡場館專業人士進行初選，文化部邀請專家學者辦理複選後，依合作場館類型正取舞鈴劇場、翃舞製作、周寬柔×安娜琪舞蹈劇場及曉劇場等4團隊，並備選創造焦點、田子平及両両製造聚團等3團隊。

愛丁堡藝穗節是全球歷史最悠久、規模最大的綜合藝術節，我國自2014年起徵選中小型表演團隊聯合參與藝穗節演出，並以「台灣季（Taiwan Season）」作為活動品牌，現已累積專業藝評及主流觀眾對於台灣表演藝術的深刻印象與口碑；2021年因疫情影響，大會首度改採實體及線上節目並行，台灣團隊亦首次以線上方式參與。

2022愛丁堡藝穗節預計於8月5日至29日舉行，文化部表示，期盼屆時國際疫情已緩和，讓台灣團隊順利至愛丁堡實體參與，同時也鼓勵獲選團隊積極運用此國際藝文盛會，充分展現自我，向國際呈現來自台灣的多元文化與創新活力，並持續拓展國際人脈，發展跨國合作計畫。

「2022愛丁堡藝穗節台灣季」獲選名單

(一) Assembly（愛丁堡藝穗節最大場地經營公司）
正取：舞鈴劇場，作品《生命之光》
備取：創造焦點，作品《＃Since1994》

(二) Dance Base（蘇格蘭國家舞蹈中心）
正取：翃舞製作，作品《再見》
備取：田子平，作品《失重計劃－非日常篇》

(三) Summerhall（愛丁堡表演場館）
正取（依遞件順序）：
1. 周寬柔×安娜琪舞蹈劇場，作品《TOMATO》
2. 曉劇場，作品《潮來之音》
備取：両両製造聚團，作品《H2O》
愛丁堡藝穗節
舞鈴劇場
翃舞製作
周寬柔x安娜琪舞蹈劇場
曉劇場

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更新時間 : 2022-02-09 09:42 GMT+08:00

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