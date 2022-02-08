更新時間: 2022-02-09 00:05

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）索馬利蘭外長瑞格薩今天(8日）深夜率團來台訪問，為迎接訪團, 我外交部已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索國是「準友邦」地位。

索馬利蘭外交部長瑞格薩今率團抵台，他未發表談話，僅表示很高興來到台灣。索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團，8日搭乘阿聯酋航空公司EK-366班機抵台，班機在晚間10時11分降落在桃園國際機場。

外交部由政務次長曾厚仁代表接機，兩人以互碰手肘的方式取代握手，瑞格薩在國賓門並未發表談話，僅以英文表示「很高興來到台灣」。他也向記者揮手致意並接受媒體拍照，訪問團成員隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

圖/外交部提供

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圖/外交部官網

外交部今天稍早指出, 索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）、財政發展部長希瑞（Dr. Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）一行, 訂於2月8日22時20分抵達桃園國際機場，目前班機已經順利抵達。

索馬利蘭外長瑞格薩率多位部長級官員，於8日到12日訪台，期間將晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。

台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，尚未正式建交，但根據中央社報導, 外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。該慣例是友邦代表訪問時，才會升起該國國旗，可見索馬利蘭形同台灣的準友邦地位。

外交部昨(7日) 也透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

今年農曆除夕也就是1月31日當天, 外交部對外表示，台灣捐贈索馬利蘭15萬劑國產高端疫苗於1月30日順利運抵當地，由索國衛生部長及駐索馬利蘭代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅震華向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。

外交部1/31上午透過新聞稿表示，為共同因應疫情威脅，並以實際行動協助友好國家防疫，在索馬利蘭政府正式核準台灣產高端疫苗緊急使用授權（EUA）後，台灣在去年12月宣布援贈15萬劑高端疫苗予索國，以協助防範疫情擴散，以具體行動體現民主自由夥伴相互扶持，證明台灣與索馬利蘭是患難見真情的好朋友。

外交部指出，政府將在台索兩國對民主、自由的共享價值基礎上，持續穩健強化雙方在各項領域的合作關係，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量，讓「善的循環」溫暖茁壯。

【快訊】索馬利蘭外長一行抵台灣訪問 外交部升國旗並列形同「準友邦」