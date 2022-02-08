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莫德納還有81萬劑！台灣1922第22期疫苗2/9起開放預約追加劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/08 20:10
第22期1922疫苗預約平台將於明（9）日上午起開放預約，中央流行疫情指揮中心今天晚間公布各廠牌疫苗供應量。(示意圖/pixabay)

第22期1922疫苗預約平台將於明（9）日上午起開放預約，中央流行疫情指揮中心今天晚間公布各廠牌疫苗供應量。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）第22期1922疫苗預約平台將於明（9）日上午起開放預約，中央流行疫情指揮中心今天晚間公布各廠牌疫苗供應量，分別為莫德納疫苗81萬6728劑、BNT疫苗58萬7922劑、高端11萬6475劑及AZ疫苗2萬7108劑。

延伸閱讀：2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打

指揮中心提醒，第22期預約資格對象為「2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週」，同時「滿18歲以上〔2004/2/20(含)前出生〕」的民眾，共727萬499人，施打時程為2月14日至20日。

未免大批民眾同時湧入，造成網站大當機，這次預約同樣採分流時程，分別為：

  • 65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。
  • 50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。
  • 18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心提醒，預約平臺第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。

而18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。
莫德納疫苗
BNT疫苗
高端疫苗
AZ疫苗
追加劑
新冠肺炎

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