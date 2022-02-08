冬奧屢判選手「賽服違規」失格引不滿 日本高人氣滑雪女神淚崩

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）日本高人氣「滑雪女神」高梨沙羅7日在北京冬奧被判定賽服違規遭取消資格，另外包含德國、挪威和奧地利等隊也因同樣理由被判失格，引發選手在場邊淚崩，極度不滿國際滑雪總會（FIS）的判斷。

根據外媒，本屆冬奧新項目的跳台滑雪混合團體比賽中，日本女將高梨沙羅在第一跳後被判失格，其他兩名挪威、1名德國及1名奧地利選手也遭國際滑雪總會（FIS）判定賽服違規。

福斯新聞指出，德國選手表示「我11年來跳台滑雪比賽中被檢查了很多次，而我從來沒有被取消資格過，我知道我的賽服是合格的。」她更抱怨「FIS毀了這場比賽，我不知道他們想做什麼。」

國際滑雪總會規定，跳台滑雪賽服尺寸必須跟身材一致，男選手最大容許誤差為寬1到3公分、女選手為寬2到4公分，主要是因為跳台滑雪能透過賽服獲得浮力，所以每年都會變更相關規定。

根據中央社，國際滑雪總會的賽服規定都是在賽季初進行測量並提出數值，當體重變化等有時就會出現誤差。雖說賽服違規並非罕見情況，但卻很少在一場賽事中一次出現那麼多次，因此引發軒然大波。

每日體育報導，高梨兩天前才剛參加女子單人跳台滑雪，穿著的賽服跟昨天出賽混合團體時一樣，結果竟被判定大腿周圍比規定寬了兩公分，對此，球隊教練認為「賽事地點位於海拔1600公尺處，在零下16度的情況，運動員的水分有可能流失，讓體型出現些微改變，導致出現不符合服裝規定的情況。

面對同樣被取消資格的窘境，德國教練批評「這簡直是場鬧劇」，挪威選手更質疑評審以完全不同的方式測量服裝，並未使用正常程序，根據媒體，她說「選手被告知要使用和以往不同的方式站立」。