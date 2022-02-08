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2022君品酒店新春最強檔 「君品愛情城堡」甜蜜價每晚6,999元起

By 台灣英文新聞
2022/02/08 17:32
2022君品酒店新春最強檔 「君品愛情城堡」甜蜜價每晚6,999元起
2022君品酒店新春最強檔 「君品愛情城堡」甜蜜價每晚6,999元起

君品酒店為延續年節的歡樂氣氛與迎接即將到來的情人節，自2022年2月10日起至3月14日推出期間限定「君品愛情城堡」住房專案，雙人入住行政豪華客房每晚6,999元起，專案行程包含翌日早餐兩客、在酒店熱門場景由專業攝影師為倆人拍攝專屬照片，更可擁有原場地私人藝術導覽20分鐘；若想打造更浪漫的節日氛圍，還可加價3,000元享用雅意義式餐廳「米其林餐盤義菜」或雲軒西餐廳「五星創意歐陸料理」雙人晚宴! 此外，雅意義式餐廳於2月14日亦推出「情人節雙人餐酒饗宴」，每套6,888+10%元(原價10,000+10%元)，限量五組，八道飽滿馥郁的北義風味料理，搭配由專業侍酒師親自挑選的3種酒款，充分展現食材的豐富性與平衡，盡享風味獨具的幸福時光。

君品酒店近期也積極推廣館內藝術導覽，致力打造星級美食與精緻服務外更具文化深度的住宿新體驗，同時慶賀自去年推出的君品導覽人次突破千人!君品酒店將首次開箱百坪總統套房，即日起至5月31日雙人入住「文藝住房｜查理五世總統套房導覽」住房專案每晚7,699元起，除入住君璽行政樓層房型外，還可體驗獨家限定查理五世總統套房藝術導覽，享受私人管家式的尊榮服務，再加贈由君品酒店限量發行1000份象徵追逐夢想與勇氣的「君品藝術導覽水泥紀念幣」一枚，紀念幣還可直接兌換雲軒西餐廳套餐兩客，累積三枚還可兌換米其林三星頤宮中餐廳指定套餐兩客，品味一場如皇室般充滿文藝氣息的住宿體驗。

更新時間 : 2022-02-08 18:30 GMT+08:00

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