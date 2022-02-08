告別獨白 說愛獻禮　 理想大地 最美的生態園區飯店　陪您度過西班牙式的浪漫西洋情人節

2月14日西洋情人節將至，您想好如何和情人共度浪漫情人節了嗎?

還是…要在這特別的日子裡向心儀的她/他告白呢?

那就攜手來「與生態共舞的最美飯店」－理想大地渡假飯店。

即日起至02/14前，訂購Lovely Valentine告別獨白-愛你久久「伊莎貝拉蜜月套房」，訂房就送「西班牙AMORA紅酒」一瓶，及主廚特製情人套餐兩客，主菜有西班牙傳統手法製作的「蒜粒爐烤牛排」，取自在第六到十二根肋骨的肋眼部位，淋上橄欖油、新鮮香料及蒜頭醃漬達24小時，再用特製爐高溫烘烤，烘烤至外皮微脆，肉質鮮嫩多汁的口感。

「西班牙香料烤小羔羊排」以8骨小羔羊排佐橄欖油、蒜頭、番茄、煙燻辣椒粉等特殊辛香料，將羊小排醃漬24小時入味，熱油煎至均勻焦黃色，再送至爐烤約40分。情人獨享一泊二食NT$9,999 (平假日皆適用) 起，浪漫別具慵懶的渡假氛圍，舒心的夜間微醺活動，讓您和情人一起在賽維亞草原依偎著互訴情衷，欣賞著屬於理想的獨特星空。

理想大地里拉餐廳也特別於2/07(一) ~ 2/14(一)推出浪漫情人節套餐，每位NT$1,314元，免收一成服務費，附贈愛茉拉紅酒兩杯，許小倆口一夜浪漫的燭光晚餐。

另規劃了最佳求婚派對組，預約訂房再加NT$6,800，我們幫您完成最浪漫的求婚現場布置，讓您在玫瑰花瓣、浪漫氣球、愛心玫瑰花床和玫瑰花束的情境助攻下，完成您此生最棒的求婚儀式！您也可以挑選自己屬意的布置樣式，向最心愛的她獻上最佳心意。

媲美小威尼斯、有世界第一遊船飯店之稱的「理想大地渡假飯店」，讓您和另一半在這特別的節日裡，攜手漫步，感受彼此的關懷和手心傳遞的溫度，一起徜徉在如異國渡假的氛圍中。在2.2公里波光粼粼的應許運河中，向美好的彼此應許承諾，盡情享受理想大地帶給你「綠」及「水」的舒活體驗。現在，就向你的她遞上邀請之約吧!

理想大地每個角落都是一幅恰如其分的打卡美景，邀請您帶著情人來全台唯一的應許運河，乘坐浪漫遊艇，或是漫步在西班牙高第建築風格的城堡中，感受豐富的自然景致，讓情人們在理想園區裡增添小倆口甜蜜回憶，一起迎向更絢麗燦爛的未來旅程。