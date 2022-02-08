COZZI Blu和逸飯店·桃園館 情人節1314 豪饗一起 星級Buffet 第二人半價即起開跑

情人節美食限定登場! COZZI Blu和逸飯店·桃園館「1314．豪饗一起」情人節海陸雙奏二人份分享套餐專案自2/12-2/14於Blu Bar歡慶推出，情侶們於活動期間共同沉浸於藍式浪漫潛艇酒吧中大啖海陸佳餚ヽ品嚐主廚特製甜點，輕啜花見飲料，每位均一價1,314元，外加10%服務費。

此外，開春美食好康大放送!!即日起至2月底，為同步回饋長期支持的饕客，凡至Cozzi Market逸．市集自助百匯餐廳用餐並加入AMAZZING CLUB成為會員及出示憑證，不論早中晚餐期且不分平假日，均可享2人同行第2人半價超值優惠，凡加入AMAZZING CLUB會員還可累積點數。小資族、大胃王、Buffet控或週末想揪好友大啖美食者，均可把握良機吃透透。

位於桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店·桃園館緊鄰華泰名品城與新光影城，結合週邊複合式商場及連結桃園在地文化，串聯高鐵、機捷、桃園空港等大眾運輸系統，交通十分便捷。Blu Bar位於COZZI Blu和逸飯店·桃園館3樓，海洋風格在每一張流線形的水母座椅中表露無遺，讓人徹底沉浸在陸上郵輪氛圍中。

沙發區適合品酒聊天，佳人們可以併肩情語呢喃，甜蜜爆擊。凡於此消費可兌換代幣一枚，飛鏢或賽車等電競設備均可免費任選使用一次，遊戲中彼此享受互動樂趣。Blu Bar營業時間自下午15:00PM~23:00PM，情人分享餐供餐時段自17:00~20:00PM止。主廚年度精心設計情人專屬限量分享套餐包含:蕃茄蟹肉濃湯ヽ美國萵苣沙拉搭藍紋乳酪醬ヽ和逸蒜味牛小排ヽ白朗紫蘇龍蝦ヽ主廚特製甜點及入口充滿迷人餘韻與愛意的花見飲料，每位均一價1,314元，外加10%服務費。入夜後再享有更勝他處的浪漫放鬆歡愉氛圍，是週末情人放閃ヽ互動搶拍ヽ沉醉雙人時光的最佳首選。

此外，COZZI Blu和逸飯店·桃園館好康乘勝出擊再添一波。本館2樓設有以海邊碼頭市集為概念的Cozzi Market逸．市集自助百匯餐廳，即日起至2月底每日早中晚時段推出加入AMAZZING CLUB會員第2人半價，祭出虎年開春最狂優惠活動。Cozzi Market逸．市集供應豐盛且多元的異國自助珍饌料理，採全日供餐。

餐廳內推出「BBQ室內露營野餐區」，則是與日本知名品牌Snow Peak共同合作，可在此享受全國獨步的不同野炊用餐環境。自助百匯餐廳餐檯上，輕食沙拉吧、精緻冷盤、湯品、炸物烤物、多汁嫩肉、海陸總匯、甜點、冰淇淋等多元佳餚珍饈一字排開，任君挑選。

琳瑯滿目菜品，滿足每張挑剔的嘴。在青埔地區大受好評的Cozzi Market逸．市集，週一至週五早餐時段，成人收費550元、孩童收費250元;午ヽ晚餐時段，成人收費980元、孩童收費450元;週末六日暨國定假日早餐時段，成人收費650元、孩童收費350元;午ヽ晚餐時段，成人收費1280元、孩童收費550元，以上各時段用餐均需外加10%服務費。

為了強化顧客對品牌信任，Cozzi Market逸．市集自助百匯餐廳在供餐時段中，餐檯將提供一次性手套給顧客使用，杜絕交叉感染。現場服務員工均配帶口罩，餐廳嚴謹落實防疫政策，全面實施實聯制，加強清潔消毒頻率每小時以酒精擦拭，拉開桌距保持社交距離，嘉賓們取餐亦均須全程配戴口罩，以確保安心用餐。

即日起為感謝軍警醫護辛勞，身為桃園商家的COZZI Blu和逸飯店·桃園館，趁疫情再起之時，推出6款賣相吸睛的葷、素外帶餐盒並提供持桃園市民卡&軍警醫護義消人員等加入AMAZZING CLUB會員即享最低88折外帶自取優惠，希望藉此登高一呼，以行動證明力挺桃園。

此外，為了滿足週末只想專心追劇的宅族群，COZZI Blu和逸飯店·桃園館擅長川揚料理的逸薈軒中餐廳及西式自助百匯餐廳Cozzi Market逸·市集也各自趁勢推出「鴨脂宴」四人份烤鴨家庭分享餐及異國西式外帶料理單品，只要在國泰飯店觀光事業線上商城E-Shop動動手指輕鬆下單，不出門也可在家完整體驗星級飯店精緻料理與儀式感。最狂檔期優惠，互揪瘋搶開春美好食光。