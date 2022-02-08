【台灣疫苗現況報你知】第2劑涵蓋率近7成5、追加劑近2成5！3不良事件獲救濟金

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）根據指揮中心統計，台灣第1劑涵蓋率破8成、2劑涵蓋率近7成5、追加劑則是24.22%，另外COVID-19公費疫苗1922平台第22期自2月9日起採分流預約追加劑，施打時程為2月14日至2月20日。

指揮中心今（8日）公布，截至目前，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.9%、第2劑74.96%、基礎加強劑0.72%、追加劑則是24.22%。已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上的民眾，也得於9日起預約接種疫苗追加劑，並在2月14日至2月20日施打。

此外，根據最新的衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審議結果，共有3案疫苗接種後不良事件獲受害救濟，其中一件是急性心肌梗塞與主動脈剝離等心血管疾病致死，經專家討論無法排除心肌炎的可能性，故核予救濟金30萬元。

另外兩件則為施打高端疫苗後出現皮膚癢症狀，經委員討論後予以新台幣5000元醫療救濟金，以及另1名個案接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後發生心肌炎，故核予救濟金7萬元。

9日起開放的預約系統採年齡分流制，也就是65歲以上民眾預約時程為2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲族群則是2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲民眾為2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心提醒民眾，若要查詢是否具備接種追加劑資格，可於2月8日下午2時起於預約平台進行查詢，不再另外發送預約提醒簡訊。