澎湖福朋喜來登歡慶六週年 24萬入住大禮狂撒

澎湖福朋喜來登酒店將在03月30日滿6歲了！近2,200多個日子裡，我們為旅人們創造旅行中美好回憶、一起共度數個難忘佳節，也歷經交通部觀光局嚴謹審核評鑑，讓澎湖福朋喜來登酒店再度榮獲澎湖唯一最高五星級榮耀肯定！為回饋粉絲朋友們6年來的支持與愛護，澎湖福朋喜來登酒店限量推出「六週年生日快樂」優惠住房專案，02月15日起至03月31日每人每晚只要NT$2,222元起 (三天兩夜歡慶價：NT$8,888元起)，就可入住原要價NT$30,040元「側港景(市景) 豪華雙床客房」兩晚，專案贈送「宜客樂海港百匯自助早餐」每日兩客及「機場酒店來回接駁」等尊榮禮遇服務，並加碼再抽SWITCH主機、AirPods Pro、Jo Malone、套房住宿券等總價值超過24萬大禮，一年一度下殺3折超值住房優惠僅此一檔，邀請旅客一同舉杯同慶！

身分證對對碰！尾數36、63 或 早鳥貴賓霸氣再升等港景房

凡身分證尾數(後兩碼)為36、63之貴賓或預訂「六週年生日快樂」客房專案之早鳥貴賓(需於02/10前完成全額付款者)，澎湖福朋喜來登酒店就立即免費升等至「港景豪華雙床客房」，盡情欣賞海天一線的唯美景色，徜徉在海景環繞的無邊際泳池中，享受春暖花開的海島假期。

每人每晚5,000元有找！入住270度零死角港景套房、再贈6,006元專屬禮包

想要一覽270度零死角的湛藍無敵廣角海景？特別推出「六週年生日快樂」套房專屬回饋專案，兩人成行只要NT$4,651元起 (兩天一夜專案價：NT$9,302元起) 即可入住27坪港景石滬雅仕套房，期間除贈送「宜客樂海港百匯自助早餐」兩客及「機場酒店來回接駁」等尊榮禮遇服務，並再加贈6週年「獨家套房好禮六重奏」(總價值：NT$6,006元)。

「獨家套房好禮六重奏」 除饕享星級廚藝團隊精心準備的宜客樂海港百匯自助晚餐兩客(或聚味軒海鮮中餐廳雙人風味饗宴乙套)，還可暢玩澎湖生活博物館及專屬視聽娛樂室歡唱包廂一小時，另澎湖福朋喜來登酒店還將致贈專屬伴手禮主廚特製XO小魚乾醬及Cabernet Sauvignon 卡貝納蘇維翁紅葡萄酒各乙瓶，入住期間還能參加六週年「黃金轉盤手」、「無敵神抽手」限定活動，一試手氣就有機會將總價值超過24萬大禮帶回家！

24萬大禮狂撒！一試手氣快將SWITCH、AirPods Pro抱回家

凡入住澎湖福朋喜來登酒店「六週年生日快樂」住房專案或館內餐飲、藝品店單日消費滿額NT$2,500元，即可參加「黃金轉盤手」活動。六週年特別大手筆祭出價值4萬元以上的港景菊島大使套房住宿券、港景豪華雙人客房住宿券、酒店三間特色餐廳星級餐券，還有2021年全新開幕高雄萬豪酒店經典客房住宿券等萬元大獎等您一試好手氣！

預訂「六週年生日快樂」住房優惠專案，除可參加「黃金轉盤手」活動外，專案更加碼推出「無敵神抽手」獨家限定活動，蒐羅風靡全台任天堂SWITCH主機、AirPods Pro耳機，Jo Malone香氛工藝蠟燭等國際品牌，活動總計27款獎項，獎品總價值超過24萬元，澎湖福朋喜來登酒店六週年系列慶祝活動正式展開，邀您初春季一同樂玩澎湖！