新北與亞東科技大學攜手推動科技教育扎根國中 培育57位種子教師

新北市教育局與亞東科技大學合作， 將在地大學資源與國中相互連結，推動國中科技教育種子教師培訓， 並透過趣味營隊方式，將科技教育的種子紮根至國中學生。 日前亞東科技大學舉辦「育才．跨域．在地共榮」USR暨USR HUB 聯合成果發表會，以動、靜態形式展現推動成果，致贈感謝狀予4所 合作國中。

教育局表示，2018年起與亞東科技大學透過「USR大學社會責任 計畫」，合作推動國小科技教育，並於2020年再度簽署為期3年之 合作備忘錄，由國小端向上延伸至國中端。計畫結合大學、教育局、 國中資訊教育輔導團等資源， 以國中新課綱科技教育現場需求為開端，辦理師資培訓、 大小攜手共學營，並提供師資、設備等資源共享。

亞東科技大學培訓新北市重慶國中、積穗國中、中正國中及育林國中 4校科技教育種子師資，再由種子教師回校教授科技課程。 結合資訊管理系、通訊工程系及材料與纖維系3系社群老師，開設「 遊戲設計」、「機器人設計」、「物聯網設計」及「視覺藝術設計」 4大主題培訓，分3年教授各種科技設計在日常生活上的應用方式， 協助新課綱第一線資訊師資需求， 並運用實作案例提高國中學生的學習興趣，至2021年已辦理12場 訓練，培育4所國中共57位種子資訊教師。

此外，2021年亞東科技大學USR計畫團隊舉辦的大小攜手共學營 ，因應疫情採取「非同步教學」方式將實體課程線上化， 將課程材料寄至每位報名學員的家中， 參與大學志工透過錄製影音教材的方式， 提供給國中學生在家觀看上課，並利用線上QA會議解決學員操作上 的問題。2021年新北共有27所國中、406位學員參與， 教材影片達20小時，透過網路教學， 嘉惠更多對科技教育有興趣的國中學生，可以自主學習。

亞東科技大學計畫主持人資訊管理系李紹綸副教授表示， 希望透過計畫，能讓學生提昇跨領域學習與合作，增進就業軟實力， 大小攜手學習，影響自我並改變他人。育林國中洪碩亨同學則分享， 很喜歡這次的營隊課程，讓他碰到平常碰不到的機器。每一個單元， 都讓他更了解機器人的功能， 也引發讓他想要繼續學習程式設計的興趣， 可以接觸到不一樣的機器人。

教育局張明文局長表示，新北市重視科技教育， 期望透過各學術單位及民間單位之合作，聯手培育師資、提供課程， 引領學生學習程式設計與跨域整合能力， 提升新北學子程式設計軟實力與競爭力。而除了推動學生科技教育外 ，教育局也於三芝及金山地區設立數位機會中心， 增進民眾以數位行銷方式推動在地特色產品等能力。

照片來源：新北市教育局提供

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