台北遠東香格里拉製造浪漫 美食美酒美景美房 安心食宿歡慶情人節

過完春節馬上就是西洋情人節，甫獲選易遊網「台灣最美飯店」的台北遠東香格里拉，已經準備好美食美酒美景美房，為戀人們打造浪漫滿屋的情人節！2月12至14日想要來場浪漫度假，「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食是絕佳選擇，在客房內享用爐烤龍蝦肋排海陸雙人餐，每晚7,500元起。

2月12日至3月14日入住「香聚時刻 戀戀星空假期」，即享擁有超美風景的台北101景觀尊榮客房，於馬可波羅享用義式情人節晚餐、專屬特調、豐盛早餐，並奢擁頂級保養肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采初遇禮讚」香格里拉限定禮品(價值2,900元)。而享用情人大餐的首選景觀餐廳-馬可波羅義大利餐廳，由徐維志主廚嚴選頂級食材例如帝王蟹、海膽、龍蝦、鴨肝等，精心設計五道式海陸佳餚寵愛情人的味蕾，情人節限定套餐每位4,250元。一樓The Cake Room亦推出四款情人節限定蛋糕，同慶甜蜜佳節！訂位(02) 7711-2080；訂房(02) 2376-3266；預訂蛋糕(02) 7700-3155。

愛在香格里拉 安心饗樂情人節

慶祝情人節當然要有儀式感，台北遠東香格里拉於2月12至14日期間限定推出「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食住房專案，讓情人在客房私密空間內安心享用爐烤活龍蝦與慢烤BBQ豬肋排海陸雙人套餐，搭配充滿戀愛泡泡的氣泡酒，從前菜鮮蝦酪梨沙拉佐鮭魚卵襯雞尾酒醬汁開啟美味關係，節瓜羅勒濃湯代表兩人的濃情蜜意，主菜用海陸雙享許下海誓山盟，餐後雙心造型且甜蜜度破表的加勒比66%巧克力慕斯布朗尼莓果凍，讓心心相印的愛情永存，專案每晚7,500元起。

另有限量豪奢版「愛在香格里拉-奢華情人套房專案」，入住飯店最頂級奢華的總統套房或特級套房，盡享專屬尊寵禮遇，包含在品味獨具的套房內享用雙人下午茶、華燈初上，馬可波羅義大利餐廳情人節套餐搭配精選義大利美酒直送套房，再享頂級香檳王，沉浸在兩人世界的愛情泡泡裡。還可悠游頂樓戶外溫水景觀泳池、享受豪華閣貴賓禮遇包含豐盛早餐等尊榮服務。特級套房每晚38,888元、總統套房每晚88,888元。

香聚時刻 戀戀星空假期

讓浪漫延續，台北遠東香格里拉另推出「香聚時刻-戀戀星空假期」住房專案，於2/12至3/14情人月期間入住，盡享兩人專屬的台北101景觀尊榮客房、浪漫高空雙人晚餐、豐盛早餐以及於馬可波羅燦爛星空下品飲特調，再享肌膚之鑰光采情人節「光采初遇禮讚」【香格里拉情人節住房限定】禮品四件組 (價值2,900元)。頂級肌膚保養系列包含：精萃光采激光晶露7ml、精萃光采保濕露30ml、精萃光采修護精華乳12ml及絲緞光粉霜3ml，整個情人月就是鑰你美麗盛放！專案每晚7,300元起，2/12至2/14情人節入住需外加3,000元，享用馬可波羅情人節限定套餐(雙人套餐價值9,350元)。

美味情人節 馬可波羅義式情人餐佐高樓美景

坐擁迷人城市高樓景觀的馬可波羅義大利餐廳，一直都是戀人約會首選，也是求婚勝地，浪漫指數絕對破錶！若想在情人節這天安排驚喜求婚，馬可波羅餐廳最負盛名的「Lucky 7」求婚桌俯瞰敦南林蔭大道，在極度浪漫的台北天際線下，許下彼此一輩子的幸福承諾。

主廚徐維志別出心裁設計五道式義式海陸套餐，精選頂級食材以義式烹調手法詮釋經典佳餚的迷人風味，前菜以「帝王蟹佐油封蛋黃襯海膽與鮭魚卵」清新鮮香海味驚喜揭開浪漫之夜，接著美味湯品是「雞肉澄清湯佐香煎鴨肝及防風草泥襯羊肚菌菇鑲帕瑪森起司」，清爽的澄清湯襯托香嫩鴨肝與羊肚菌特殊風味，完美平衡口感且餘韻悠遠令齒頰留香；「龍蝦皇冠餃佐魚子醬」，如春色繽紛的擺盤像極了愛情，蟹肉皇冠餃呼應肥美鮮甜的波士頓活龍蝦奢華配上魚子醬，每一口都讓幸福感激升！

主餐可選擇「炭烤美國菲力牛排」，選用美國Prime等級菲力，以西班牙國寶級烤爐Josper Gill直火炭烤，讓肉質軟嫩同時保有牛肉原味且充滿炭烤香氣，主廚特製五款醬汁搭配，以甜菜根、紅椒、紅蘿蔔、青豆、紫地瓜變化出深紅、鮮橘、粉橘、嫩綠與豔紫，象徵戀愛中的繽紛心情；另一款主菜為「威靈頓鮭魚佐馬可波羅經典沙拉」，主廚選用挪威鮭魚，先用煙花女醬塗抹鮭魚並鋪上菠菜後包裹著酥皮烤約30分鐘，酥脆派皮搭配軟嫩鮭魚，層次豐富。

餐後還有代表愛情的造型甜點「玫瑰情深」，玫瑰花蛋糕主體是使用椹果海綿蛋糕製作，上層則是用玫瑰奶油將覆盆莓玫瑰慕斯一片一片製作成玫瑰花瓣，配上酸甜沁涼的覆盆莓雪葩，為這浪漫情人晚餐畫下完美句點。情人節限定套餐每位4,250元，外加一成服務費。

甜蜜情人節 The Cake Room限定蛋糕

位於飯店1樓的The Cake Room則特別於2月8日至2月15日推出一系列情人節限定蛋糕，「無盡之愛」香草奶油草莓巧克力蛋糕 (7吋/1,580元)，用濕潤鬆軟的巧克力海綿蛋糕製作而成，內餡搭配酸甜交織的糖漬草莓與蔓越莓、滑溜如絲的香草奶油以及增添口感的巧克力碎片，層次分明，外型染上豔紅鏡面晶瑩光亮，並以三種不同顏色的紅寶石、黑及白巧克力製成的愛心造型與金箔點綴，象徵戀人們心花朵朵開。

另一款「愛的羅曼史」鮮奶油草莓蛋糕 (7吋/1,580元)，以愛心外型如同雪地上的草莓園，嬌豔欲滴十分誘人，兩層夾餡填滿香草鮮奶油與水果切片，滿滿的幸福感。「心心相印」布朗尼蛋糕，外型染上一層鏡面鮮紅，晶瑩光亮，象徵著炙熱不渝的愛，甜點主廚發揮巧思利用泰梅本身微酸的口感，搭配來自北美加勒比海的巧克力慕斯帶出尾韻還有淡淡堅果香，像極了熱戀中的滋味。

「一生鎖愛」外型則像寶物盒，蛋糕上的鎖孔唯妙唯肖，珍藏兩人專屬的愛情故事，草莓醬與奶油起士製成內餡搭配清爽檸檬蛋糕，並以爽脆燕麥穀片做底，外層是天然紅寶石巧克力自帶誘人的粉紅色澤，口感柔順綿密，帶有天然莓果酸甜感，是一款兼具視覺與味覺的甜點。訂購請洽 (02) 2378-8888 轉分機 6867。