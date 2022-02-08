水尾漁港海天秘境 獅頭燭台相互輝映

新北市金山區是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地 方，其中屬金山八景之一的水尾漁港鄰近金山老街、獅頭山公園、 燭台雙嶼等觀光景點。其中位於磺港旁的獅頭山公園，三面臨海， 居高遠望，是極佳的觀海地點，沿著獅頭山登山步道走去， 可以眺望北海岸美麗海景，海天一色，美不勝收。歡迎民眾闔家欣賞 無敵海景。

新北市漁業處說明，水尾漁港位於獅頭山東側，泊區水域雖然不大， 但設籍漁船數目前仍有198艘， 與獅頭山西側的磺港漁港迄今仍為金山一帶的漁業重鎮，2005年、2006年及2009年陸續進行港區相關設施改善、 碼頭面修建及漁港靠船設施等，主要漁獲以黑鯛、豆仔魚、臭肚魚、 青鱗魚等為主。漁港附近林立許多道地海鮮餐廳，景色優美， 面山背海，也有四通八達的步道可直通鄰近的獅頭山公園， 更有日據時代的水尾光武坑道與堪稱近期網紅聖地的神秘海岸。 獅頭山三面臨海，除東西二側漁港之外，北側獅尾突出於海面， 懸崖下是一片潔淨細白沙灘， 附近遍布美麗奇石怪岩就是傳說中的神秘海岸！鄰近海面上，另有2 小嶼如燭臺般矗立於海面互相對峙，為著名金山八景中的「 燭臺雙嶼」，高約60公尺，原本是磺港半島末端， 由於早年該地地盤上升，加上海水不斷激烈地侵蝕， 使其與半島分隔，隆起的礁石經過長時間海浪侵蝕， 下方海蝕洞逐漸貫穿成海岬，形成類似石門的海拱， 後來海拱頂部崩塌，形成顯礁，就是海石柱地形，石柱岩基相連， 水面上分歧為雙嶼，外形宛如一對燭臺，十分特別。

除日間好風光外，「水尾泛月」也是名聞遐邇的金山八景之一， 指的便是水尾漁港的夜色風光，當皎潔明月的夜晚來臨， 月光映照在水尾漁港上，和點點漁火互相輝映， 水光一色美景令人讚嘆，民眾不妨將其納入口袋名單， 於假期時攜家帶眷前往！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供