【開放「福」食】 日華懇會長：仍有限制持續協商 助加入CPTPP？柯文哲：做夢

台北市長柯文哲今（8）日直言，以開放福島食品加快台灣加入CPTPP的腳步「別做夢啦」！（圖／中央社） 台北市長柯文哲今（8）日直言，以開放福島食品加快台灣加入CPTPP的腳步「別做夢啦」！（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣今（8）日宣布放寬日本福島食品輸入管制，台灣內部聲音要求審慎以待。日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司表示，仍有部分管制，會持續與台灣協商。至於開放福島食品是否有助台灣加入CPTPP，台北市長柯文哲表示「別做夢啦」！

古屋圭司今早推文表示，本次鬆綁是2011年3月台灣對日本食品管制後，首度鬆綁，這是鍥而不捨協商的成果。

古屋表示，儘管仍有部分管制，但今後會持續與台灣協商，促使鬆綁。他也向中央社表示，日方已在科學方面確實證明食品安全無虞，衷心期待台灣方面做出決定。

此外，古屋否認日本政府施壓台灣早日解禁，稱這是「空穴來風」，他說日方只強調日本食品經科學證實安全無虞，並以「大部分日本人都在食用這5縣食品」為例，期盼台灣盡早解禁。

台灣方面則對福島食品解禁持審慎態度，台北市長柯文哲下午接受媒體聯訪時表示，開放沒問題，但台灣的標準儘管比美國、歐盟更嚴格，但若執行面寬鬆則將有亂象產生。中央也需給地方清楚的開放步驟，需多縣市既定的反核災地區食品法令，也需中央協調處理。

關於解禁有助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），柯文哲則直言「別做夢」，並要政府不要給人民不切實際的希望。且加入協定，農產品進口免課稅，也需考量台灣經濟體系能否承受。

台北副市長黃珊珊則表示，需比照萊豬進口，要求賣場等設置專區給民眾選擇，但難度大也需聽業者想法。

黃珊珊表示，今日北市建議中央應有福島食品檢驗結果查詢平台，而北市會要求標示清楚、增加稽查量能，等中央給出細節，北市會跟業者說明如何標示及加強輔導。