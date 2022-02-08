許給孩子一個歡樂無限的童趣王國！ 台南遠東香格里拉「親子樂遊假期」住房贈樂園門票

搶攻親子旅遊市場，台南遠東香格里拉即日起至4月10日推出「親子樂遊假期」住房專案，為大小朋友打造歡樂的旅宿體驗！入住寬敞的尊榮客房或野營體驗的行政家庭客房，享受飯店內多樣休閒設備與豐盛自助式早餐，每房再加贈「瑪果移動樂園」套票乙組，多項室內互動遊戲、與戶外遊樂園設施免費玩樂，讓孩子們從旅遊中學習生活日常更留下美好的旅行回憶。訂房專線 (06) 702-8899，線上訂房：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/news-detail/69/。

忙碌的爸爸媽媽出遊不用規劃行程，也能輕鬆締造與眾不同的親子時光！台南遠東香格里拉為家庭客群設計「親子樂遊假期」住房專案，賓客可選擇入住尊榮客房 (15坪)、或精心佈置兒童野營體驗的限量行政家庭客房(18坪)，每間客房皆擁有大面窗景、居高臨下美景盡收眼底，並可入住兩位大人及兩位6歲以下兒童，專案含遠東CAFÉ自助式早餐、免費使用健身中心休閒設施與戶外心型泳池、餐廳用餐九折等禮遇之外，並加贈「瑪果移動樂園」套票乙組 (價值350元)、暢玩寓教於樂的室內SUPER WINGS互動交通小鎮及任選乙項戶外遊樂園設施玩樂，包含「森巴嘉年華熱氣球」、「紐約摩天輪」、「星際旋轉飛梭」、「飛天青蛙跳」或「皇家旋轉木馬」，大人小孩都可以在這個樂園中盡情玩樂！

台南遠東香格里拉全面嚴格執行各項防疫措施，所有進入飯店賓客及員工均需體溫篩查、戴口罩、實聯制，並提供手部酒精消毒液和護手液使用。以專業消毒劑加強清潔覆蓋飯店的所有客房與公共區域；飯店內食品安全與衛生，皆由專業管理經理人全面執行高標準的管理機制，嚴格遵守食品安全管制系統(HACCP) 與香格里拉酒店集團食品安全管理系統(SFS)之規定，提供民眾安心旅宿及餐飲服務。

國內親子旅遊飯店設施也是選擇旅宿的一大重點。入住台南遠東香格里拉飯店除能樂享台南飯店中最寬敞的客房、無微不至的國際級服務、高標準的防疫措施，讓家長與小朋友安心玩耍，恣意徜徉在藍天綠意中。「親子樂遊假期」住房專案即日起至4月10日接受預訂