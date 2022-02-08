堅守防疫收運第一線 「虎」哩平安又清淨 侯友宜慰勉清潔隊員守護環境辛勞

從防疫到垃圾清運、市容維護，環保局清潔隊皆一肩扛起重任，成為穩定的基礎，新北市長侯友宜8日特別來到環保局永和區清潔隊資收場，親自致贈虎年好運福袋及象徵大吉大利的橘子，慰勞終年辛苦的清潔隊員。市長高度肯定清潔隊在防疫及平常環境維護上的貢獻，每週針對公共場站周邊及春節期間機動針對人潮擁擠處消毒，讓民眾可以安心出門，而在2021年疫情升溫之際，清潔隊員所執行的環境清消，也帶給民眾很大的安定力量，對回歸正常生活功不可沒。
侯市長現場關心隊員過年期間執行勤務的情況，提到清潔隊員犧牲與家人相聚時光加班完成清運及執行防疫勤務，感謝隊員在疫情期間為市民堅守在環境崗位的第一線，同時維持城市的整潔和環境品質，對此表達深深的感謝之意。
為感念清潔隊員的辛勞，市長同時宣布新北市自今(2022)年起，針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，皆以優於勞基法規定，加發1日工資外，再給予1日補休；此外，讓每位清潔隊員都能享有一年1次兩天一夜的觀摩活動，適時放鬆身心。
市長表示，清潔隊員總是默默付出，春節期間也不停歇，不論是垃圾清運、市容環境維護及環境稽巡查，再加上防疫工作需求，為確診足跡及公共場所、學校消毒，也都順利圓滿地完成任務，非常不容易，因此也特別在相關任務穩定之後，親自來慰勞辛苦的同仁們，帶來虎年好運福袋及「橘子」，橘子有「大吉大利」的寓意，希望「虎」大家福氣、平安、健康都能滿滿一籮筐。
環保局指出，今年春節假期自1月29日開始，但為配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員除了30日小年夜加班收運外，也持續值勤到31日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區清潔隊共提供67處垃圾定時定點收運服務，2月4日農曆初四即恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休，都是希望能提供給市民們更好的環境品質。
疫情仍未舒緩，環保局強調，清潔隊員們會持續站在第一線，發揮「便民、利民、愛民」的精神，為防疫及市容維護做努力，也期許市民能配合做好垃圾分類、資源回收，讓清潔隊員平安順利完成工作，持續讓「新北市做大市」，邁向低碳永續城市、達成2030願景。
此外，春節期間仍有民眾塞紅包給辛勞的清潔隊員，環保局秉持著「只收垃圾，不收紅包」政策，請民眾以微笑及說聲謝謝替代給予紅包。若有無法退還紅包與賀禮的情形，則全數交由政風室匯整後捐至新北市好日子大平台。
照片來源：新北市政府環境保護局提供
照片來源：新北市政府環境保護局提供