堅守防疫收運第一線 「虎」哩平安又清淨 侯友宜慰勉清潔隊員守護環境辛勞

從防疫到垃圾清運、市容維護， 環保局清潔隊皆一肩扛起重任，成為穩定的基礎，新北市長侯友宜8 日特別來到環保局永和區清潔隊資收場， 親自致贈虎年好運福袋及象徵大吉大利的橘子， 慰勞終年辛苦的清潔隊員。 市長高度肯定清潔隊在防疫及平常環境維護上的貢獻， 每週針對公共場站周邊及春節期間機動針對人潮擁擠處消毒， 讓民眾可以安心出門，而在2021年疫情升溫之際， 清潔隊員所執行的環境清消，也帶給民眾很大的安定力量， 對回歸正常生活功不可沒。

侯市長現場關心隊員過年期間執行勤務的情況， 提到清潔隊員犧牲與家人相聚時光加班完成清運及執行防疫勤務， 感謝隊員在疫情期間為市民堅守在環境崗位的第一線， 同時維持城市的整潔和環境品質，對此表達深深的感謝之意。

為感念清潔隊員的辛勞，市長同時宣布新北市自今(2022)年起， 針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，皆以優於勞基法規定，加發1 日工資外，再給予1日補休；此外，讓每位清潔隊員都能享有一年1 次兩天一夜的觀摩活動，適時放鬆身心。

市長表示，清潔隊員總是默默付出，春節期間也不停歇， 不論是垃圾清運、市容環境維護及環境稽巡查， 再加上防疫工作需求，為確診足跡及公共場所、學校消毒， 也都順利圓滿地完成任務，非常不容易， 因此也特別在相關任務穩定之後，親自來慰勞辛苦的同仁們， 帶來虎年好運福袋及「橘子」，橘子有「大吉大利」的寓意，希望「 虎」大家福氣、平安、健康都能滿滿一籮筐。

環保局指出，今年春節假期自1月29日開始， 但為配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員除了30日小年夜加班收運 外，也持續值勤到31日除夕當天傍晚6時， 除夕晚間到初三各區清潔隊共提供67處垃圾定時定點收運服務，2 月4日農曆初四即恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專 線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休， 都是希望能提供給市民們更好的環境品質。

疫情仍未舒緩，環保局強調，清潔隊員們會持續站在第一線，發揮「 便民、利民、愛民」的精神，為防疫及市容維護做努力， 也期許市民能配合做好垃圾分類、資源回收， 讓清潔隊員平安順利完成工作，持續讓「新北市做大市」， 邁向低碳永續城市、達成2030願景。

此外，春節期間仍有民眾塞紅包給辛勞的清潔隊員，環保局秉持著「 只收垃圾，不收紅包」政策， 請民眾以微笑及說聲謝謝替代給予紅包。 若有無法退還紅包與賀禮的情形， 則全數交由政風室匯整後捐至新北市好日子大平台。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供