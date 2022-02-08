HiNet WAF網站應用防火牆 協助企業抵禦「撞庫攻擊」

近日國內多家券商遭駭客以「密碼撞庫攻擊」， 使客戶與企業蒙受損失的重大資安事件。 駭客利用民眾外流個資嘗試登錄網站服務，一旦成功， 即可冒用他人身分登入與操作系統，進行證券下單、 資金操作等非經當事人授權行為，造成巨大的商業損失， 更嚴重影響企業商譽。對此，中華電信與中華資安國際合作推出「 HiNet WAF網站應用防火牆」服務，提供完整防撞庫攻擊機制， 以機器學習方式辨識自動化與惡意流量，有效緩解撞庫攻擊， 為企業築起網站安全護城河。

中華資安國際總經理洪進福表示：「目前包括金融、電商、 製造等類型的企業服務網站，皆面臨如同『密碼撞庫』的憑證填充( Credential Stuffing)或密碼噴灑(Password Spraying)攻擊。 從中華資安國際累積的近千件資安事故調查中發現， 有過半事故入侵管道是從網站遭駭出發，相較於利用惡意電子郵件、 未修補的系統漏洞、遠端桌面等手法高出許多， 更顯示網站安全是保障企業網站安全的第一道防線。」

「HiNet WAF網站應用防火牆」服務， 可針對單一帳號登入多次失敗或單一IP多個帳號登入成功等場景提 供檢查機制，亦可利用機器學習方式精準辨識自動化與惡意流量， 防止大量假帳號與爬蟲行為；除前述撞庫攻擊外，可防護OWASP TOP10定義之網站威脅、BOT攻擊、 跨腳本攻擊等網站常見漏洞，對層出不窮的零時差(Zero Day)攻擊具備免疫力，即使網站開發者未能即時修正網站漏洞， 也能給予網站第一線有效防護服務。

「HiNet WAF網站應用防火牆」服務，佈署於HiNet骨幹網路機房， 為電信等級的資安防護設備， 結合中華資安國際團隊的頂尖攻防專家調校， 協助客戶有效阻擋來自Internet的網站入侵攻擊或傀儡程式 騷擾，目前已有多家政府機關、資服業、金融業、 超大型連鎖量販業與學校採用。 此項服務提供7x24全年無休的資安專業防護及管理， 企業不須自行雇用資安專家，並可透過月租方式申辦， 可為企業減少管理負擔，同時撙節高額的資安設備支出與維運成本， 亦可依網站流量規模調整租用容量，省錢又有效率。 想了解更多資訊，請撥打企業客戶服務專線：0800-080- 365。