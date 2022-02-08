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澳洲開放囉！本月21日迎接完整接種疫苗國際遊客 睽違2年盼能重振經濟

為避免逐步開放導致醫護人員壓力增加，莫里森同時表示，政府將派遣多達 1,700 名國防軍人員來填補老年照護機構的人員短缺。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/02/08 16:36
澳洲宣布21日起對完整接種新冠肺炎疫苗的旅客開放邊境。（圖/facebook.com/MelbourneInternationalAirp...

澳洲宣布21日起對完整接種新冠肺炎疫苗的旅客開放邊境。（圖/facebook.com/MelbourneInternationalAirp...

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7日宣布，開放完整接種兩劑疫苗國際遊客入境，盼能重振被疫情重創的經濟。

作為世界第13大經濟體的澳洲，終於在睽違近2年時間重啟邊境，這是自 2020 年 3 月以來人們首次只要接種疫苗就可以從世界任何地方入境澳洲。

莫里森7日在記者會中表示「澳洲將自今年2月21日起，開放國界給所有簽證持有者。」對此，澳洲旅遊業者樂觀其成，因為在澳洲封鎖邊境期間，觀光產業幾乎完全癱瘓，根據路透社，澳洲旅遊研究中心數據顯示，國際和國內旅遊損失高達 1017 億澳元（約7億美元）。

伴隨投資者對利潤恢復成長的前景感到歡欣鼓舞，旅遊相關的股票已立刻飆升，澳洲主要航空公司 Qantas Airways Ltd 的股價上漲 5%；旅行社 Flight Centre Travel Group Ltd 的股價飆升 8%。

面對Omicron疫情，澳洲與世界其他地方一樣，因Omicron變種病導致確診病例在近幾週內飆升，不過醫學專家說，與以前的變種病毒菌株相比，Omicron變種病毒雖更易傳播，但毒性更低。

為避免逐步開放導致醫護人員壓力增加，莫里森同時表示，政府將派遣多達 1,700 名國防軍人員來填補老年照護機構的人員短缺。
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更新時間 : 2022-02-08 16:58 GMT+08:00

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