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Meta放話臉書、IG退出歐洲市場 歐洲官員：生活一樣讚

Ｍeta近來禍不單行，上週Ｍeta才因財報不如預期股價重挫23％，近年來更是陷入數據隱私與處理的泥淖中難以脫身。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/08 15:49
科技巨頭Meta深陷數據隱私議題的泥淖。（圖／美聯社）

科技巨頭Meta深陷數據隱私議題的泥淖。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 科技組 綜合報導）科技巨頭Meta近來因數據不得跨國傳輸一事與歐盟監管機鬥法，該公司聲稱若美國伺服器被排除在外，則臉書（Facebook）、Instagram恐將無法繼續在歐洲提供服務，歐洲官員對此嗤之以鼻，表示沒有臉書生活依然美好。

Ｍeta近來禍不單行，上週Ｍeta才因財報不如預期股價重挫23％，近年來更是陷入數據隱私與處理的泥淖中難以脫身。

為保障數據隱私，歐盟推行更嚴格的《一般資料保護規範》（GDPR）條款，要求企業不得將隱私個資傳輸自國外伺服器，Meta自然首當其衝，2020年就已被愛爾蘭數據保護委員會（IDPC）宣告，禁止將歐盟數據傳輸至美國，只能改仰賴歐盟的標準個資契約條款（Standard Contractual Clauses, SCC）進行跨境傳輸數據。

被逼急的Meta於最新年度報告也發狠，表示如果最新的跨大西洋數據傳輸協議不被接受，又不能以SCC傳輸數據，則無法在歐洲繼續提供服務，旗下臉書、Instagram可能退出歐洲市場。

不能使用兩大社交平台的警告看在德國、法國官員的眼裡堪稱笑話。德國經濟暨氣候部長哈貝克（Robert Habeck）表示，4年前被盜帳號後就未再使用推特、臉書，現在生活也過很好。法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也直言，「我們沒有臉書生活一樣很讚」。

Meta表示，無退出歐洲市場意願，但歐洲緊縮的跨境傳輸規定，使得該公司不得不有最壞打算。這並非Meta首次放話要退出歐洲市場。然而報導指出，律師事務所 Cooley LLP 的合夥人兼網路與數據主管 Patrick Van Eecke 認為Meta 不太可能退出歐洲市場，但在新協議出爐前，當地數據保護機構會越發頻仍審查 SCC 此類補充的安全措施。
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