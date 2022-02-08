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板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/08 15:30
今（8）日本土個案有4例為新北一家人，目前感染源不明，個案任職的台北市信義區會計師事務所進行各樓層全面消毒，匡列相關接觸者進行採檢或隔離。...

今（8）日本土個案有4例為新北一家人，目前感染源不明，個案任職的台北市信義區會計師事務所進行各樓層全面消毒，匡列相關接觸者進行採檢或隔離。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）今（8）日本土確診新增26例，其中有4例個案居住地為新北一家人，目前感染源不明，新北市衛生局除積極擴大疫調匡列採檢外，也公布確診者足跡；另外，由於其中一名個案在台北市信義區會計師事務所上班，該公司即起全面啟動居家辦公、進行各樓層全面消毒，同時匡列相關接觸者進行採檢或隔離。

延伸閱讀：【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明

板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公

新北市衛生局說明，板橋區今天有一家4口確診COVID-19，最先確診的是案19346為20多歲北市某科大學生，已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束實習工作的公司要求快篩，2月6日晚間自行使用家用快篩劑呈現陽性反應，隔天前往醫院採檢PCR陽性、Ct值20.36。

衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列3名同住家人隔離採檢，8日3人PCR結果均為陽性、均無症狀，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、姐姐（案19355）Ct值28.9，4人目前皆收治專責病房治療。

目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中。

另公布個案公共場所足跡，呼籲曾出入相關場所之民眾請進行自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉等不適症狀應盡速前往指定採檢院所就醫。

板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公板橋一家4口確診　新北、台北足跡公布　信義區勤業眾信清消　啟動居家辦公

在北市足跡方面，由於其中一名個案在信義區會計師事務所上班，勤業眾信公關體系下午證實有員工確診，並指出確診員工僅與組內員工短暫接觸，分別為2月5日、6日、7日，但無客戶接觸史。

勤業眾信說明，目前已匡列有密切接觸史的員工已進行居家隔離和自主健康管理與PCR檢測；辦公位置處同樓層員工須在2月8日、9日完成快篩，並於14日前再次快篩，結果皆呈陰性才能在2月14日返回辦公室。

同時，勤業眾信台北所辦公室即起要求全體員工返家工作，並進行各樓層全面消毒，同時聯繫大樓管理處通報各樓層租戶，並於大廳、電梯等公共區域進行全面消毒，全面禁止員工進入該確診員工工作區域，以保護員工健康。

更新時間 : 2022-02-08 16:57 GMT+08:00

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