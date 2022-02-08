【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增48例COVID-19確定病例，分別為26例本土個案及22例境外移入(9例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。值得關注的是，本土個案中有４例為新北市新案，感染源不明，疫調進行中。



指揮中心表示，今日新增26例本土個案，為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲；其中有22例為居隔中陰轉陽個案，包含2例礁溪長榮鳳凰酒店相關、4例北市點點幼兒園相關、3例桃園加貝爾幼兒園、7例桃園遠雄自貿園區，以及6例桃園日翊物流相關。另外有4例為新案，新北市板橋一家四口，感染源待查，目前疫調進行中。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。