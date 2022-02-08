Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/08 14:30
【2/8台灣本土+26　境外+22】新北市增4例新案　感染源不明

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增48例COVID-19確定病例，分別為26例本土個案及22例境外移入(9例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。值得關注的是，本土個案中有４例為新北市新案，感染源不明，疫調進行中。

指揮中心表示，今日新增26例本土個案，為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲；其中有22例為居隔中陰轉陽個案，包含2例礁溪長榮鳳凰酒店相關、4例北市點點幼兒園相關、3例桃園加貝爾幼兒園、7例桃園遠雄自貿園區，以及6例桃園日翊物流相關。另外有4例為新案，新北市板橋一家四口，感染源待查，目前疫調進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
礁溪長榮鳳凰酒店
加貝爾幼兒園
遠雄自貿園區
桃園
日翊物流
點點幼兒園
新北市

相關新聞

【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
2022/02/07 14:31
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
2022/02/06 14:19
台灣疫情南北兩地延燒　桃園、高雄宣布：公私立幼兒園開學日延到2/14
台灣疫情南北兩地延燒　桃園、高雄宣布：公私立幼兒園開學日延到2/14
2022/02/05 16:31
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
2022/02/05 14:29
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
2022/02/04 19:33

更新時間 : 2022-02-08 14:38 GMT+08:00

最受歡迎

【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
"