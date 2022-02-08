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歐盟狀告中國貿易報復立陶宛 外交部：立即停止脅迫

歐盟向中國提出雙邊諮商要求，若三月底未果，則歐盟可以請求成立爭端解決小組。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/08 14:31
外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因中國對立陶宛貿易報復，歐洲聯盟日前狀告世界貿易組織。台灣外交部發言人歐江安今（8）日表示，將密切掌握後續發展，並呼籲中國立即停止經濟脅迫。

立陶宛因強化與台灣關係，允許我國在其首都設立「駐立陶宛台灣代表處」，遭到中國外交、經貿施壓，包含中國海關拒絕清關立陶宛貨物、拒絕該國進口申請，並向歐盟成員國的企業施壓將立陶宛商品移除方可進口等情事。

歐盟於1月27日向世貿組織（WTO）對中國提訴，強調該國對立陶宛的歧視性貿易，已影響歐洲的供應鏈。世貿於1月31日正式通知會員國，歐盟要求與中國進行雙邊諮商，若60天內未能達成共識，則歐盟可以請求成立爭端解決小組。

歐江安今日表示，關於歐盟將透過世界貿易組織（WTO）機制，控告中國以違反國際經貿規範的作為不當杯葛立陶宛事，我國將密切掌握後續發展且給予立陶宛及歐盟最大的聲援與支持；我方堅信任何違反國際規範的行為均將受到譴責與糾正。

歐江安強調，中國過去曾多次利用不當經貿措施施壓他國，此種行為已引起許多國家的困擾與反感。在WTO場域中，所有成員都應遵守國際一致性的規範。

歐江安呼籲中國放棄任何不當的經濟措施，立即停止對立陶宛及其他國家所有的經濟脅迫行為。
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