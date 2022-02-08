福島食品開放勿學萊豬 時力籲四主張落實食安

台灣今（8）日宣布開放日本福島食品，時代力量黨團呼籲要行政院落實4項配套，把關國人食安健康。（圖／中央社） 台灣今（8）日宣布開放日本福島食品，時代力量黨團呼籲要行政院落實4項配套，把關國人食安健康。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院於今（8）日宣布以「三原則」、「三配套」解禁日本福島食品進口台灣，時代力量立法院黨團表示，台灣以開放食品進口爭取國際經貿空間，亦應嚴守保障國人食安，並提出4大配套措施，呼籲行政院於開放進口前落實。

時力黨團表示，基於捍衛國人食安及理性監督的立場，主張於正式開放前，行政部門應落實下列四大配套措施，即「草案預告堅守程序正義」、「提出食安風險評估及實地採驗結果」、「禁止高風險產品輸台」以及「嚴守高標準查驗把關措施」。

時力黨團進一步說明，政策溝通不能便宜行事。為避免日前政府開放含萊克多巴胺豬肉進口政策過於草率的情況再度發生，未來相關行政部門預告修正草案時，該預告期不宜過短，以使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見，維護基本程序正義。而目前草案僅預告 10 日，恐重演過去萊豬突襲開放之戲碼，有違國人與民間團體的期待。

第二，因目前我國尚維持福島五縣市禁令，相關邊境查驗執行雖未有超標情況，但查驗範圍為「日本其他地區生產之九大類食品」，其查驗結果無法推論至福島周邊地區之食品風險。為取得國人信賴，政府應詳細向國人說明福島五縣市食品之風險評估及實地採樣調查結果，並定期赴日查驗。

第三，審酌相關科學證據與風險評估結果，政府應清楚表列維持福島與周邊地區之「高風險產品項目」輸入禁令，以杜絕高輻射污染食品入台的風險。

第四，請政府務必嚴守食安把關措施，維持台灣嚴格的檢驗標準、落實檢附產地及輻射檢測雙證明的要求、持續實施邊境逐批查驗措施、強化檢驗量能與人力，並維持檢出微量輻射食品應勸導業者退運或銷毀等行政措施。並且對於如何針對福島五縣食品於邊境進行逐批檢驗部分。

時力黨團強調，政府有責任說清楚是逐批全驗還是逐批抽驗，並且在量能、設備及檢驗方法上，有義務向國人清楚、完整的說明。