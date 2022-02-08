攜手盟友對抗中國 美國調降日本鋼鐵進口關稅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼與歐盟休兵後，美國貿易代表署於當地時間7日宣布，美國將放寬對日本鋼鐵實施的進口關稅，解決美日貿易爭端，攜手打擊中國鋼鐵業的反競爭、壟斷行為。

《路透社》報導，美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，USTR）於聲明指出，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與日本就232鋼鐵關稅達成新協議。

美國前總統川普（Donald Trump）任內以威脅美國國家安全為由，挑起與中國、日本、歐盟等的貿易爭端。拜登上任後致力解決問題，聯手盟友對抗中國。去年華盛頓與歐盟（EU）達成協議，取消金屬關稅後，如今進一步與日本休兵。

自今年4月起，每年出口約125萬公噸鋼鐵到美國的日本，無需再支付高達25%以上的進口關稅，改以較低稅率支付。儘管並未如歐盟全面免除關稅，鋁的10%加徵措施也維持未變，仍算得上一大進展。

戴琪表示，該項協議將「保障生氣勃勃的美國產業，我國勞工和他們的家人」，以及與中國公平競爭。

透過與歐盟、日本達成的相關協議，戴琪表示「將幫助我們對抗中國在鋼鐵產業中的反競爭、非市場性質的貿易行為，同時幫助我們達成拜登總統雄心勃勃的全球氣候議程。」

雷蒙多則表示，該項協議「將強化美國鋼鐵產業和確保產業勞工競爭力，同時也提供更多較便宜鋼鐵進口並解決美國與我們最重要盟友之一日本之間的齟齬。」