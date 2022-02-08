解禁了！台灣宣布開放日本福島食品進口

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）行政院今（8）日早上舉行了「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放福島周邊食品進口，為了化解國人疑慮，政院表示將以「三原則」、「三配套」執行相關政策。

「三原則」是指回歸科學檢驗、比國際標準更嚴、把關食安。「三配套」則是從原本的禁止特定「地區」改為禁止特定「產品」進口；風險品項要求檢具「雙證明」，即輻射安全加產地證明；邊境百分百檢驗福島五縣食品。農委會主委陳吉仲表示，一個重點是，日本國內規定不能流通的品項，就不得輸入台灣，包括水產品。

行政院發言人羅秉成在記者會中表示，2011年3月11日，日本東北大地震釀核災，我國於3月25日下達福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸入禁令。這11年來，各國陸續放寬或解除對福島周邊食品之管制措施，美國、新加坡與以色列已於去年加入全面解除行列，歐盟同樣大幅放寬限令，只對少數高風險品項要求出具輻射證明。

羅秉成指出，時至今日，僅台灣與中國仍對相關產品「全面禁止輸入」，但台灣要加入國際經貿體系、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不能自外於人，因此在回歸科學的基礎下，宣布解禁。目前所有CPTPP成員，都已解除禁令。

行政院食安辦主任許輔表示，把關方式將以邊境為主、市場抽查為輔，邊境檢驗程序為書面審查、現場查核、取樣與檢驗。他進一步指出，自2016至2020年，我國已進行六份風險評估報告，其中輻射量最高的，與台北搭機赴美國洛杉磯來回一趟所暴露的程度相差無幾，呼籲國人無須太過擔憂。

針對目前台灣爭取進入CPTPP的進度，行政院政務委員鄧振中指出，我國持續透過駐外館處與經貿會議推動，尚無任何一個會員國表達反對，多表歡迎。不過他也強調審核一事茲事體大，舉例而言，目前各成員國仍忙於英國的申請案。英國於去年2月提出，據悉成員國所提出的問題，就高達一萬多題。

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