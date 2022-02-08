拜登二度對台灣軍售 有望3月正式生效

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國國務國安署當地時間7日公布批准對台1億美元軍售案。「愛國者系統工程勤務計畫」為期5年，有助台灣維持飛彈密度、確保空中作戰戰備能力，嚇阻區域威脅，國防部今（8）日表示，該案有望於3月正式生效。

美國國務院國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency, DSCA）發布新聞稿宣布，決定出售支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，該項5年計畫要價約1億美元（約新台幣28億元），包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。

這是美國總統拜登（Joe Biden）自2021年元月上任後，第二度對台軍售，DSCA已將該項軍售案正式知會美國國會。

DSCA進一步指出，這項軍售計畫基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益。透過軍售案有助於台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，台灣將能以此嚇阻區域威脅，增強本土防衛，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

台灣國防部表示，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。該案已進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，此次軍售顯示美方對我國防安全的重視，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域的和平與穩定。

外交部上午回應指出，這是拜登政府任內第二度、也是今年首度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

總統府發言人張惇涵今（8）日也表示，對於美國政府再次以具體行動，履行對《臺灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，我國政府表達誠摯感謝。

張惇涵指出，該項軍購案不僅充分展現美國政府持續對於臺灣防衛能力的高度重視，也再次展現臺美合作夥伴關係的堅若磐石。

張惇涵強調，臺灣的一貫立場是「得到支持不冒進，遇到壓力不屈服」。臺灣會持續提升自我防衛能力，並持續與美國在內的理念相近國家深化安全夥伴關係，以堅實的國防捍衛國家安全，並共同維護臺海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。