外交部：索馬利蘭外長8日將率團訪台灣　將與蔡英文總統會面

我國外交部今（7）日晚間證實，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩將於明日訪台。 我國外交部今（7）日晚間證實，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩將於明日訪台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國外交部今（7）日晚間證實，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）應我國政府邀請，在索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi及畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed陪同下，於明（8）日至12日率團訪問，同時也將晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮。

外交部發言人歐江安表示，瑞格薩外長一行訪台期間將晉見總統蔡英文及會晤外交部長吳釗燮並接受吳部長款宴；訪團另將會晤經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、海洋委員會海巡署長周美伍、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。瑞格薩部長此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。

索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；兩國於2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。