打造允文允武卓越學校領導人 新北38位國中小候用校長7日開訓

新北市教育局今(7)日在江翠國小舉辦109-111年度國中小候用校長木章訓練開訓典禮，共有38位候用校長自今(2022)年2月起至4月共11週受訓，包含童軍木章訓練、新北市自辦儲訓專業課程及國家教育研究院儲訓課程，目標培養領導、課程、理念、品格俱足的卓越校長。
教育局表示，109至111年度國中小候用校長甄選各錄取9名、13名及16名，這次儲訓安排三屆共38名候用校長參與為期11週課程。豐富多元課程內容包含輔導人員童軍木章訓練1週、新北市自辦候用校長儲訓專業課程2週，以及國家教育研究院儲訓課程8週，讓候用校長學習專業知識與領導知能。
首先，由中華民國童軍總會及新北市童軍會合力，為候用校長規劃童軍輔導人員木章訓練課程。而新北市歷年來皆自辦儲訓專業課程，本次內容涵蓋新北教育重視的美感、雙語、科技及閱讀四大主題，以工作坊方式透過知能學習、參訪、討論及產出的歷程，讓候用校長了解新北重大教育政策並具實務推動能力。再加上國家教育研究院開辦儲訓課程，透過一連串扎實課程，期待校長帶領學校教育邁向卓越。
參與木章訓課程規劃的江翠國小校長周麗櫻表示，為期4天3夜的輔導人員童軍木章訓練，讓候用校長親身體認童軍活動的教育價值，並透過童軍教育，教導孩子學習團體合作，並在童軍活動中體認合作及互助的重要性。
籌劃市級課程的沙崙國小校長林惠珍表示，四大主題課程包含美感、雙語、科技及閱讀。首先以美感課程培養校長鑑賞能力，感受生活中的人事物；雙語課程規劃英語開口說，讓候用校長從自身落實雙語力；科技課程安排參訪微軟科技公司，讓實務專家分享科技在教育上應用的無限可能。透過閱讀讓校長瞭解如何用閱讀引導孩子、領航教育。最後在課程及參訪結束後安排上臺發表，共同見證培訓成果。
教育局長張明文表示，為深入了解考生人格特質、政策規劃、抗壓性及其在行政領導與溝通技巧能力，自109年起進行候用校長甄選制度變革，全國首創於第二階段口試後新增第三階段至少1年實習。除在教育局實習外，也需每週到學校現場跟師傅校長學習，增進自身領導效能，三階段皆通過且完成儲訓課程始取得資格。
今年儲訓課程納入豐富多元的教育政策、課程及行政領導課程，期許每位候用校長透過儲訓，面對未來種種考驗，成為卓越的學習促進者及學校領導者，為新北市教育一起努力，開創適性多元的教育風景。
小隊長宣誓。(照片來源：新北市教育局提供)
童軍木章訓練，學員過道心門並佩戴領巾。(照片來源：新北市教育局提供)