打造允文允武卓越學校領導人 新北38位國中小候用校長7日開訓

新北市教育局今(7)日在江翠國小舉辦109- 111年度國中小候用校長木章訓練開訓典禮，共有38位候用校長 自今(2022)年2月起至4月共11週受訓，包含童軍木章訓練、 新北市自辦儲訓專業課程及國家教育研究院儲訓課程， 目標培養領導、課程、理念、品格俱足的卓越校長。

教育局表示，109至111年度國中小候用校長甄選各錄取9名、 13名及16名，這次儲訓安排三屆共38名候用校長參與為期11 週課程。豐富多元課程內容包含輔導人員童軍木章訓練1週、 新北市自辦候用校長儲訓專業課程2週， 以及國家教育研究院儲訓課程8週， 讓候用校長學習專業知識與領導知能。

首先，由中華民國童軍總會及新北市童軍會合力， 為候用校長規劃童軍輔導人員木章訓練課程。 而新北市歷年來皆自辦儲訓專業課程， 本次內容涵蓋新北教育重視的美感、雙語、科技及閱讀四大主題， 以工作坊方式透過知能學習、參訪、討論及產出的歷程， 讓候用校長了解新北重大教育政策並具實務推動能力。 再加上國家教育研究院開辦儲訓課程，透過一連串扎實課程， 期待校長帶領學校教育邁向卓越。

參與木章訓課程規劃的江翠國小校長周麗櫻表示，為期4天3夜的輔 導人員童軍木章訓練，讓候用校長親身體認童軍活動的教育價值， 並透過童軍教育，教導孩子學習團體合作，並在童軍活動中體認合作 及互助的重要性。

籌劃市級課程的沙崙國小校長林惠珍表示，四大主題課程包含美感、 雙語、科技及閱讀。首先以美感課程培養校長鑑賞能力， 感受生活中的人事物；雙語課程規劃英語開口說， 讓候用校長從自身落實雙語力；科技課程安排參訪微軟科技公司， 讓實務專家分享科技在教育上應用的無限可能。 透過閱讀讓校長瞭解如何用閱讀引導孩子、領航教育。 最後在課程及參訪結束後安排上臺發表，共同見證培訓成果。

教育局長張明文表示，為深入了解考生人格特質、政策規劃、 抗壓性及其在行政領導與溝通技巧能力，自109年起進行候用校長 甄選制度變革，全國首創於第二階段口試後新增第三階段至少1年實 習。除在教育局實習外，也需每週到學校現場跟師傅校長學習， 增進自身領導效能，三階段皆通過且完成儲訓課程始取得資格。

今年儲訓課程納入豐富多元的教育政策、課程及行政領導課程， 期許每位候用校長透過儲訓，面對未來種種考驗，成為卓越的學習促 進者及學校領導者，為新北市教育一起努力， 開創適性多元的教育風景。

小隊長宣誓。(照片來源：新北市教育局提供)

童軍木章訓練，學員過道心門並佩戴領巾。(照片來源：新北市教育局提供)