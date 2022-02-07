政策催生越股熱 富邦越南ETF可望打底反彈

隨著時序進入2022年，越南股市歷經1月上旬修正過後， 富邦越南(00885) ETF 經理人楊貽甯表示，鑒於越南今年升息機率極低， 境內資金動能無虞，加上近350兆越盾振興經濟方案加持， 農曆春節假期過後，研判越股可望整理後打底反彈， 建議逢拉回可擇機布局富邦越南(00885) ETF，或採定期定額長線布局。

展望2022年，楊貽甯預估，FDI將延續2021年淨流入越南的趨勢 ，主要基於以下三大關鍵因素。第一，根據日本貿易振興機構（JE TRO）調查結果，越南工人的工資比中國低3分之2， 但勞動力品質卻與中國相當， 廉價勞動力成本將成為越南最大的競爭優勢。第二， 越南地理位置靠近亞洲供應鏈，尤以高科技產業為主， 此將成為吸引外資就近設廠的最大關鍵。第三， 日韓兩國正面臨結構性問題，使其被迫必須加強對外投資， 而越南將被視為日韓兩國企業對外投資首選。

除了上述三個主要因素之外， 越南因具備生產位置多樣化的絕對競爭優勢， 未來將會有愈來愈多的跨國企業將其設為投資所在地， 無疑增強越南對外資的投資吸引力。此外，2021年美國財政部和 越南國家銀行已取消對越南「貨幣操縱國」的認定達成協議， 此將增添跨國公司對越南市場的投資信心。透過2022年FDI繼 續強勁流入越南下，屆時旅遊限制將進一步放寬， 為日韓企業赴越投資創造更有利的條件。

楊貽甯進一步指出，現今的越南就像40年前的台灣， 過往台灣經濟在面臨起飛的階段， 產業龍頭及國有企業為帶領大盤領頭羊的關鍵角色，富邦越南( 00885) ETF追蹤富時越南30指數，該指數所追蹤的30檔成份股， 多為產業龍頭或國有企業，房地產佔比第一大約4成， 核心消費佔比第二大逾2成，越南因具備世界工廠的戰略地位， 故消費及人口紅利與基建所帶來的龐大商機，將突顯富邦越南( 00885)ETF獨特的競爭優勢。

年初至今，因為越南國內兩大事件打擊投資情緒， 加上農曆年前抱股過年之意願較低，拖累越股大盤自高點回落，截至 1/21為止，富時越南30指數修正幅度為-5.17%， 然楊貽甯分析，大盤下跌之際反而外資逆勢進場布局， 顯示長期資金仍看好此位階之越股表現。 預期在越南股市仍由散戶主導之情況下，短期內止跌仍待時間， 可觀察2021年8月到9月整理平台是否可守住， 然對於計畫長期布局一個剛剛旭日東昇， 具備獨特競爭優勢市場的投資人來說， 此時也正是可以逢低加碼富邦越南(00885)ETF， 積極介入越南市場的絕佳時機。

資料來源：富時指數有限公司(ICB產業分類)、富邦投信整理； 資料日期：2021.12.31

註：上述配置僅為示意，不代表必然之投資， 實際投資需視當時指數成分而定。