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中華電獲2022永續年鑑銅級獎積極永續作為備受肯定

By 台灣英文新聞
2022/02/07 17:22
中華電獲2022永續年鑑銅級獎積極永續作為備受肯定

國際永續評比機構S&P Global公佈2022年永續年鑑，中華電信在全球超過7,000家參與評選的企業中表現優異，榮獲「銅級獎」，凸顯公司積極在環境、社會及治理等方面推動之永續作為，備受國際肯定。

謝繼茂董事長表示，中華電信重視企業與環境之永續，相關作為創下許多業界第一。2021年中華電信獲頒TCFD(氣候相關財務揭露)與BS 8001(循環經濟指引)查核聲明書，成為台灣唯一同時通過TCFD及BS 8001查核的電信公司；同時中華電信還是台灣第一家營運據點100%完成碳盤查及驗證的電信公司，三創門市不僅取得環保署服務型態標籤，同時獲ISO 14067及PAS 2060雙認證，也都是業界唯一。

2021年，中華電信更創新舉辦「5G無塑企業志工永續行動四部曲系列活動」，透過員工線上學習環保課程、全民樂遊網站環保遊戲、華山戶外廣場的5G無塑家庭日傳遞環境永續觀念，以及最後超過2,200名同仁及眷屬擔任企業志工，在全國26個據點淨灘/淨山/淨溪/淨公園，完整以四部曲活動，針對3歲到80歲的全齡民眾，線上、線下推廣環保意識，觸及人次超過346萬，真正落實主張的「I環保」倡議，透過身體力行，將環保意識深植民眾心中。

同時，中華電信不但以高標準自我要求，更透過履行國際供應鏈ESG管理規範，攜手供應鏈一同落實企業社會責任；除了是台灣首家加入「碳揭露CDP供應鏈專案」、導入《ISO 20400永續採購指南》、啟動「永續夥伴認證」機制的電信業者，攜手合作夥伴積極朝永續發展目標堅定前進，未來亦將擴大綠色採購、推動網路全面IP化、擴大建置太陽光電系統，積極布局於2030年達成IDC網路中心全面使用再生能源，及2050年達成淨零排放的目標。

更新時間 : 2022-02-07 18:08 GMT+08:00

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