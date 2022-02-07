中華電獲2022永續年鑑銅級獎積極永續作為備受肯定

國際永續評比機構S&P Global公佈2022年永續年鑑，中華電信在全球超過7, 000家參與評選的企業中表現優異，榮獲「銅級獎」， 凸顯公司積極在環境、社會及治理等方面推動之永續作為， 備受國際肯定。

謝繼茂董事長表示，中華電信重視企業與環境之永續， 相關作為創下許多業界第一。2021年中華電信獲頒TCFD(氣 候相關財務揭露)與BS 8001(循環經濟指引)查核聲明書，成為台灣唯一同時通過TC FD及BS 8001查核的電信公司；同時中華電信還是台灣第一家營運據點1 00%完成碳盤查及驗證的電信公司， 三創門市不僅取得環保署服務型態標籤，同時獲ISO 14067及PAS 2060雙認證，也都是業界唯一。

2021年，中華電信更創新舉辦「5G無塑企業志工永續行動四部 曲系列活動」，透過員工線上學習環保課程、 全民樂遊網站環保遊戲、華山戶外廣場的5G無塑家庭日傳遞環境永 續觀念，以及最後超過2,200名同仁及眷屬擔任企業志工， 在全國26個據點淨灘/淨山/淨溪/淨公園，完整以四部曲活動， 針對3歲到80歲的全齡民眾，線上、線下推廣環保意識， 觸及人次超過346萬，真正落實主張的「I環保」倡議， 透過身體力行，將環保意識深植民眾心中。

同時，中華電信不但以高標準自我要求，更透過履行國際供應鏈ES G管理規範，攜手供應鏈一同落實企業社會責任； 除了是台灣首家加入「碳揭露CDP供應鏈專案」、導入《ISO 20400永續採購指南》、啟動「永續夥伴認證」 機制的電信業者，攜手合作夥伴積極朝永續發展目標堅定前進， 未來亦將擴大綠色採購、推動網路全面IP化、 擴大建置太陽光電系統，積極布局於2030年達成IDC網路中心 全面使用再生能源，及2050年達成淨零排放的目標。